Dopo la classifica dei ballerini, arriva ad Amici 24 quella dei cantanti. Tutti i concorrenti della categoria rimasti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi con il loro ultimo inedito per essere poi giudicati e votati dal pubblico a casa. Il risultato è stata una classifica che ha premiato un allievo di Anna Pettinelli: Nicolò.

Dopo un periodo di calo, il cantante sta mostrando tutto il suo talento nel corso del serale. E se n’è accorta non solo la giuria di Amici 24, che sabato scorso lo ha elogiato in ogni performance portata sul palco, ma anche il pubblico a casa, che ha premiato il suo nuovo singolo con la percentuale più alta al televoto. Un risultato che ha spiazzato tutti, Nicolò compreso, che ha commentato dicendosi “contento e stupito”.

La classifica completa dei cantanti al televoto di Amici 24: Chiamamifaro ultima

Meno bene, invece, Chiamamifaro e Senza Cri. L’allieva di Rudy Zerbi si è classificata ultima al televoto nella gara inediti dei concorrenti di Amici 24, e ha accolto il risultato con un momento di sconforto. In lacrime, ha dichiarato ai compagni: “Non riesco mai a rimanerci indifferente. Sono tranquilla ma ci sto un po’ male.” Un gradino più in alto, e per nulla soddisfatta del risultato, Senza Cri, delusa dal fatto che il gradimento del pubblico a casa non sia a suo favore.

Ma come si sono classificati gli altri cantanti di Amici 24 in gara al serale 2025? Ecco la classifica completa dal primo all’ultimo posto con tanto di percentuali di voto.

1 – Nicolò 22,08%

2 – Luk3 21,07%

3 – Trigno 14,83%

4 – Antonia 14,79%

5 – Jacopo 11,74%

6 – Senza Cri 10,30%

7 – Chiamamifaro 5,19%