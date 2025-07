Amici 24, confessione choc di Luk3: "Ho una grandissima paura, di essere 'dimenticato'. Crisi con Alessia? Macché, fortuna incontrarla"

Amici 24, Luk3 e la confessione choc: “Ho paura di non riuscire a dare nulla agli altri”

Finita nell’esperienza nel talent Amici di Maria De Filippi, il Luk3, alias Luca Pasquariello ha concesso una lunga intervista al magazine Vanity Fair in cui si è lasciato andare alle confidenze. Ha confessato qual è la sua più grande paura, come prosegue la sua storia d’amore con la ballerina Alessia Pecchia conosciuta all’interno del talent e quali sono i suoi progetti futuri. Lui in effetti è un giovanissimo cantautore di soli 18 anni ha talento e un promettente futuro davanti ma ha paura che tutto possa finire da un momento all’altro.

Durante l’intervista Luk3 ha rivelato qual è la sua più grande paura: “Non ho ancora fatto pace con la paura che tutto questo potrebbe finire e che la mia musica non resterà nel tempo.” Il giovane cantautore ha poi aggiunto che questo pensiero non gli permette di vivere al cento per cento tutto il bello che la vita gli può offrire e questo gli dispiace. E subito dopo ha chiarito meglio che non ha paura di essere dimenticato, nel senso di mancanza di fama ma di qualcosa di più profondo: “Ho paura di essere uno che è passato è che non è riuscito a dire nulla agli altri.” Stare sul palco, fare musica e sentire il calore del pubblico è un antidoto alla sua paura.

Luk3 e Alessia di Amici 24, la dedica del cantante: “Incontrarla è stata una fortuna immensa”

Spazio ha avuto durante l’intervista anche la vita privata del cantante e la sua storia d’amore con la ballerina Alessia Pecchia nata all’interno della scuola di Amici 24 che prosegue anche dopo il talent. I due tuttavia non amano condividere il loro privato sui social e per questo motivo spesso si vocifera di una loro presunta crisi e Luk3 ha voluto chiarire come stanno davvero le cose: “Più riusciamo a tenere la nostra relazione lontana dai social e dal pubblico e più sento che sia vera.” E subito dopo, a riprova di quanto l’amore tra Luk3 e Alessia di Amici 24 sia solido è arrivata una tenera dedica: “L’incontro con Alessia è stato una fortuna immensa perché ho trovato una persona estremamente in linea con me sotto tanti punti di vista.”