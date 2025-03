Amici 24, Deborah Lettieri contro Alessandra Celentano: “Sotterfugi per sminuire”

Amici 24 Serale 2025 è iniziato sabato scorso e non sono mancati scontri e accesi confronti tra i vari coach. Le più agguerrite si sono dimostrare Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La maestra di danza classica ha lanciato il guanto di sfida a Francesca, ballerina di hip pop facendola sfidare con la sua allieva Chiara. L’allieva con coraggio e determinazione ha accettato la sfida ma Deborah Lettieri non ha gradito per nulla e l’ha attaccata in studio: “Quello che a me da fastidio è che tu vuoi far passare Francesca come una ballerina mediocre quando lei mediocre non lo è.” Di tutta risposta la Celentano ha mostrato le foto della ballerina sulle punte.

Dopo il guanto di sfida in cui comunque Francesca non ha sfigurato ma ha ovviamente perso contro Chiara, Deborah Lettieri si è scagliata contro Alessandra Celentano non solo in puntata ma anche con un lungo post sfogo su Instagram nelle ore successive: “C’è chi crede che il fine giustifichi i mezzi, chi si aggrappa a dettagli irrilevanti pur di dimostrare qualcosa, e chi, pur avendo fatto di tutto per avere il vento a favore, sente comunque il bisogno di sminuire l’altro per sentirsi più forte. Ma la vera forza non ha bisogno di sotterfugi”.

Amici 24 Serale 2025, Deborah Lettieri attacca Alessandra Celentano: il duro sfogo

Anche sui social, dunque, continua lo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ad Amici 24. Secondo quest’ultima si può vincere e trionfare in modi diversi, c’è chi affronta le sfide con coraggio e chi invece le affronta con incoscienza ed una frase è stara interpretata come una diretta frecciata ad Alessandra Celentano parlando di ‘chi sceglie di non accettarle perché sa che ci sono trappole nascoste’, considerando tutto quello che è successo in puntata. Ed un’altra frase, su alcune vittorie che parlando da sole e su altre che sembrano più una caduta di stile sembra riferirsi alla vittoria scontata ed ovvia di Chiara durante la sfida.

