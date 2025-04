Amici 24: Francesca Bosco, Nicolò Filippucci e Jacopo Sol: gossip acceso sul ‘triangolo’ nella scuola

Amici 24 è l’edizione dell’amore, quest’anno all’interno della scuola più famosa della tv è scoccata la scintilla tra Trigno e Chiara ed anche tra Alessia e Luk3. Tuttavia mentre queste due coppie sono uscite allo scoperto da ottobre da mesi c’è il gossip accesso su un presunto triangolo formato da Francesca Bosco, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci. La ballerina di Deborah Lettieri e il cantante di Anna Pettinelli hanno stretto amicizia sin da subito nella scuola, estremamente riservati entrambi non si sono mai lasciati andare a gesti plateali e confessioni esplicite. Tuttavia durante i vari mesi del daytime tra Nicolò e Francesca ci sono stati abbracci affettuosi, sguardi complici e lunghe chiacchiere tra confidenze e risate che hanno lasciato intendere che tra i due potesse nascere qualcosa. Le voci di un presunto flirt tra i due sono esplosi quando a Francesca è stata sospesa la maglia, in quel caso il cantante è corso da lei per consolarla con parole di stima ed incoraggiamento ed abbracciarla. Per il web era la prova della nascita di un amore tra i due confermato anche del fatto che spesso i due allievi si divertivano a fare TikTok insieme in cui cantavano e ballavano apparendo complici e felici. Il cantante aveva vinto una romantica cena di coppia e ha chiesto proprio a Francesca di condividere con il lui questo momento speciale.

Tuttavia, l’entrata in un secondo momento nella scuola di Amici di Jacopo Sol, anche lui cantante come Nicolò, ha sparigliato le carte in tavola. Francesca Bosco si è avvicinata moltissimo al nuovo cantante e all’allievo di Rudy Zerbi e giunti al Serale i due sono usciti allo scoperto. “Credo di essermi innamorata di te”, ha detto Francesca. “Come? Credi?”, ha risposto Jacopo Sol abbracciandola sdraiati a letto. “Mi sono innamorata di te. Senza il credo”. Non ci sono dubbi che sia nata una storia d’amore tra Francesca Bosco e Jacopo Sol, ma la voci circa un possibile triangolo con Nicolò Filippucci continuano. Del resto quest’ultimo ha indicato proprio Francesca come una delle persone più importanti ed a cui è più legato tra tutti i suoi compagni. Insomma le voci di un presunto triangolo tra Francesca, Jacopo e Nicolò continuano ma cosa c’è di vero?



Nel frattempo nella scuola continuano a viversi il amore Trigno e Chiara. Il cantante e la ballerina sono la prima coppia nata ad Amici 24, la scintilla e scoccata subito e nonostante lui avesse una fidanzata fuori ad ottobre in casetta è scoccato il primo bacio. Dopo alcune settimane Pietro Bagnadentro si è lasciato andare alle confidenze con Vybes: “Tu e Ilan qua dentro siete le mie due torri. Se ci fosse una scacchiera, sareste le torri. E la regina è Chiara”. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele anche alla fase del Serale, e quando entrambi sono finiti a rischio eliminazione il cantante ha confessato di essere più dispiaciuto per la ballerina che per lui segno che nonostante le incomprensioni non mancano il sentimento che li unisce è forte. Più traballante e pieno di alti e bassi, invece, è la storia d’amore della coppia forma da Luk3 ed Alessia Pecchia. I due si sono messi insieme e lasciati più volte ed il cantante, Luca Pasquariello, ha avuto anche una sbandata avvicinandosi molto a Raffaella Mitaritonna ma quando è stato eliminato da Amici 24 ha capito di essere innamorato di Alessia: “Ho avuto la fortuna di trovare una persona meravigliosa. Per me è importantissima. È una delle persone più pure e vere che io abbia mai conosciuto. Mai stato così innamorato intensamente prima d’ora”