Chiara Bacci si scaglia contro Deborah Lettieri ad Amici 24. Nel daytime del talent show andato in onda ieri, martedì 11 marzo, è stata presentata la prima squadra del Serale: quella formata dagli allievi di Deborah e Anna Pettinelli. Le due professoresse hanno incontrato i ragazzi per fare un resoconto di quando accaduto fino ad ora nel programma e, soprattutto, per organizzarsi in vista del Serale. Da lì, senza peli sulla lingua, hanno iniziato ad elencare i punti deboli per i loro avversari, suggerendo ai loro allievi come fare a batterli. Come accade quasi tutti gli anni ad Amici, i professori cercano di scatenare delle rivalità tra i concorrenti, così da poter vincere le manche che ci saranno in questa nuova fase del programma.

Anna Pettinelli attacca Beatrice Luzzi: "Pensa di essere ancora al Grande Fratello"/ "Non è obiettiva"

In particolare, Anna Pettinelli ha criticato Luk3 e Jacopo Sol, spronando Trigno e Nicolò ad esprimere le loro opinioni. Deborah Lettieri, poi, ha stroncato i ballerini delle altre squadre. “Francesco è un bravo ballerino, ma ho dei dubbi sulla sua versatilità ed espressività. Alessia? Se ti piace Raffaella non ti può piacere Alessia, sono agli opposti, perché lei è rigida e forzata nelle espressioni. Su Chiara, secondo me lei è bellissima e molto dotata, ma la sua danza non è all’altezza delle sue doti. Le manca una parte emotiva interiore”.

Amici 24, chi va al Serale? Consegnate tutte le maglie: l'unico escluso/ La reazione di Chiara scatena i fan

Chiara Bacci smonta Deborah Lettieri: scontro tra allieva e professoressa ad Amici 24

Le critiche di Deborah Lettieri non sono affatto piaciute ai ballerini e, in particolare, a Chiara Bacci. Prima, Alessia Pecchia ha detto: “Il mondo del latino sa. Quando dice che non sono naturale, al contrario il mio movimento è molto fluido e la mia espressività è naturale. Anzi, con la Maestra sto lavorando per essere più forzata”. A quel punto, Chiara ha difeso l’amica facendo una precisazione: “Nel latino io ho sempre visto queste espressioni forzate che a me stuccano, e tu sei l’unica che quando ti ho visto ho detto ‘che bella mentre balla’”. Dopodiché, se l’è presa anche con Francesca, chiedendole come mai annuisse alle parole di Deborah.

Lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ad Amici 24: caos per Luk3 al serale/ “Io sì non glielo dico..."

Ma, non è finita qui. La ballerina non ha avuto filtri e ha accusato la professoressa non di non aver mai esternato queste perplessità nel corso del pomeridiano, per poi tirarle fuori solo ora in vista del Serale di Amici 24. “Deborah in tutto il pomeridiano non ha detto una parola, si sveglia tutta insieme”, ha detto mentre guardava i filmati. Più tardi, in cucina, Chiara ha poi ripetuto lo stesso concetto: “Deborah tutto il pomeridiano zitta si è fatta, ora tutta insieme se ne esce. Lo ripeto per la sesta volta, si è stata sempre zitta, poteva farci vedere questa sua pesantezza anche prima”.