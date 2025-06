Senza Cri e Antonia sempre più unite dopo Amici 24: gli ultimi avvistamenti delle due cantanti

Da mesi, ormai, si specula su una presunta storia d’amore tra due delle protagoniste di Amici 24: Senza Cri e Antonia Nocca. Le due cantanti sono state tra le allieve più amate della ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5, con Antonia che si è classificata al secondo posto nella categoria canto, subito dietro Trigno. Durante la convivenza nella Casetta, le due ragazze hanno stretto un legame molto forte, tanto da attirare l’attenzione del pubblico. Sebbene nei daytime non siano mai state mostrate scene particolarmente compromettenti, alcuni spettatori hanno notato dettagli sospetti, alimentando l’ipotesi che tra loro potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Dopo essere stata eliminata durante la quinta puntata del Serale, Senza Cri ha iniziato a lasciare like e commenti sempre più ambigui, che per molti hanno fugato ogni dubbio sulla natura del rapporto con Antonia. La cantante, poi, ha voluto chiarire un punto importante, spiegando che nessuno ha mai impedito che venissero mostrate immagini di loro due nei daytime. Difatti, sarebbero state proprio lei e Antonia a scegliere di mantenere il focus esclusivamente sulla musica. Ad ogni modo, ad un mese dalla fine di Amici, come sta evolvendo davvero il loro legame?

Amici 24, Senza Cri e Antonia sono fidanzate? Gli ultimi avvistamenti

Nelle ultime ore, sui social, sono circolate immagini che sembrano confermare la presunta storia d’amore tra Senza Cri e Antonia. Ieri pomeriggio, infatti, la finalista di Amici 24 ha incontrato i fan in un centro commerciale in provincia di Milano per presentare il suo primo disco. Ebbene, ad accompagnarla, c’era proprio Cristina. Non solo, al termine dell’evento, le due sono state viste andarsene mano nella mano, mandando in tilt i numerosi fan presenti. Ovviamente, nessuno ha perso l’occasione di riprendere la scena, che ha fatto rapidamente il giro del web.

Inoltre, parlando con una fan su X, Cristina ha rivelato che alcuni dei vestiti indossati da Antonia erano in realtà suoi. Un dettaglio che, insieme ad altri atteggiamenti, lascia pensare chiaramente a qualcosa di più di una semplice amicizia. Ad ogni modo, a differenza di altre coppie nate ad Amici – Trigno e Chiara, Alessia e Luk3 o Jacopo Sol e Francesca – le due cantanti vogliono vivere il loro legame lontano dai riflettori e dai social, scegliendo per ora di non confermare nulla riguardo alle speculazioni sul loro rapporto.