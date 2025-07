Sono passati circa due mesi da quando si è conclusa la 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Daniele Doria, seguito da Trigno, vincitore della categoria canto. Il giovane cantante è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del talent show, sia per il suo talento che per la storia d’amore con Chiara Bacci. I due si sono legato all’inizio del programma, scatenando subito non poche polemiche. All’epoca, infatti, l’ex allievo era fidanzato ma, una volta entrato nella Scuola, avrebbe deciso d’interrompere la relazione, essendosi preso una cotta per la ballerina.

Ad ogni modo, nel corso dei mesi, i due si sono innamorati, e la loro relazione è stata spesso mostrata nei daytime del programma, conquistando il pubblico e trasformandoli in una delle coppie più amate dello show. Tuttavia, dopo la messa in onda della finale, hanno scelto di vivere il loro amore in maniera più riservata, comparendo raramente insieme sui social. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato voci su una presunta crisi tra loro e, addirittura, una vera e propria separazione.

Amici 24, aria di crisi tra Trigno e Chiara? Cosa si sa fino ad ora

Poche settimane fa, Trigno era finito al centro delle polemiche dopo essere stato sorpreso a mettere “like” a foto provocanti di altre ragazze. Un gesto che sembrava non essere affatto piaciuto a Chiara, la quale aveva risposto mettendo a sua volta un “mi piace” ad una critica indirizzata proprio al fidanzato. Nonostante ciò, la coppia aveva smentito le voci di crisi, tornando a mostrarsi insieme. Da allora, però, sono nuovamente spariti dai radar, facendo preoccupare ancora una volta i loro numerosi fan.

A questo proposito, nelle ultime ore un utente ha scritto a Deianira Marzano, chiedendole se i due ex allievi di Amici 24 stessero ancora insieme o meno. La risposta dell’esperta di gossip è stata piuttosto chiara: “Non credo“, ha detto, lasciando intendere che, pur non avendo conferme ufficiali, non sembrano esserci buone notizie all’orizzonte.