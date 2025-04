Con l’avvicinarsi della finale del serale di Amici 24, Maria De Filippi ha deciso di sondare le ambizioni dei ballerini arrivati fino a questo punto per capire come spenderebbero i soldi del montepremi qualora vincessero. Ricordiamo che il vincitore di Amici 24 (quello assoluto) otterrà 150mila euro. Una cifra molto importante, che i cinque ballerini ancora in gara hanno svelato come spenderebbero.

La prima è stata Alessia Pecchia. La ballerina di latino, del team di Alessandra Celentano, ha spiegato di voler comprare una casa, perché “i miei genitori non ne hanno mai avuto una di proprietà, hanno sempre vissuto in affitto”. Il suo sogno è, dunque, quello di avere un porto sicuro in cui poter sempre tornare, motivo per il quale utilizzerebbe i soldi per acquistare una casa o, comunque, agevolarne il mutuo. Il resto lo spenderebbe in formazione.

Come spenderebbero il montepremi del vincitore di Amici 24 i ballerini in gara

Diverso, invece, l’impiego che ne farebbe Chiara Bacci: “Sicuramente avere una disponibilità economica che ti permette di viaggiare per cercare lavoro è importante, perché quella è la difficoltà”. Francesca Bosco, col montepremi di Amici 24, farebbe poco all’inizio: “Io li metterei da parte, li toccherei solo per necessità lavorative, per viaggiare per lavoro“. Daniele Doria, invece, ha un sogno simile a quello di Alessia: “Io concordo con l’argomento casa, perché non ho mai avuto una casa di proprietà, – ha spiegato – quindi li investirei in quello e farei anche una vacanza con la mia famiglia. Siamo in 5 ed è difficile farla insieme, è molto costoso. Mi piacerebbe poi andare in America e studiare lì”. Francesco, infine, vorrebbe comprare una casetta al mare nella sua Puglia, “e mi piacerebbe aiutare i miei genitori con il loro B&B”.