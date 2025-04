Oggi, giovedì 3 aprile, è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici 24. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, al ballottaggio per l’eliminazione sono finiti due grandi protagonisti di quest’edizione del talent show: Trigno e Luk3. Inizialmente, Chiara Bacci era inizialmente tra i candidati al ballottaggio, ma è stata la prima ad essere salvata. Dunque, a giocarsi il posto nella Scuola sono rimasti i due cantanti. La notizia ha lasciato di stucco i fan di Amici, visto l’enorme supporto che entrambi i concorrenti ricevono da mesi dal pubblico.

In tanti, infatti, non si sarebbero mai aspettati un risultato simile già alla terza puntata del Serale, convinti che entrambi i concorrenti sarebbero arrivati fino alle fasi finali del programma. Per conoscere l’eliminato, bisognerà attendere la puntata di sabato 5 aprile, poiché il verdetto è stato comunicato da Maria De Filippi ai ragazzi direttamente in Casetta. Nel frattempo, continuano a trapelare nuovi dettagli su quanto accaduto durante la registrazione, in particolare sulle reazioni di Alessia Pecchia e Chiara di fronte alla possibile eliminazione dei rispettivi fidanzati.

Amici 24, nuovi retroscena su Luk3 e Alessia Pecchia: cos’è successo durante la registrazione

Stando a quanto riportato da alcune ‘talpe’ presenti alle registrazioni, Alessia Pecchia avrebbe reagito molto male al ballottaggio di Luk3, cercando di rassicurarlo prima delle sue ultime esibizioni. “Comunque Alessia ha parlato a Luca prima dell’esibizione finale e gli ha detto che non vedeva l’ora di ascoltarlo, perché è sempre un piacere e che quando lui è al ballottaggio è come se ci fosse anche lei”, ha scritto un utente su X. Ricordiamo, infatti, che la ballerina e il cantante sono legati sentimentalmente da diversi mesi all’interno della Scuola e, dopo una breve rottura avvenuta prima del Serale, sono tornati insieme più uniti e innamorati che mai.

Allo stesso modo, anche Chiara si sarebbe mostrata molto preoccupata per una possibile eliminazione di Trigno. I due, fidanzati dallo scorso ottobre, hanno conquistato il pubblico con la loro storia d’amore e ora i fan sono in apprensione all’idea che i loro beniamini possano doversi separare. Al momento, i telespettatori non riescono ancora a capire chi tra loro potrebbe essere eliminato, e bisognerà attendere sabato 5 aprile per scoprire la verità.