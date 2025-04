Nella puntata di ieri di Verissimo in collegamento c’è stata Elena D’Amario, che ricopre il ruolo di giudice di Amici 24 insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus. Con la sua professionalità e bravura è in grado di dare dei giudizi attenti soprattutto quando si ha anche fare con le esibizioni di ballo. “Emozione incredibile quando Maria De Filippi mi ha chiesto questa cosa”, anche perché è una bella responsabilità, oltre a essere un privilegio e un onore.

La ballerina nonché giudice del talent show di Canale5 ha aggiunto che deve esprimere dei giudizi, ma che devono essere visti come degli “strumenti per migliorarsi”, e ci tiene a non perdere mai la tenerezza perché prima di essere una professionista affermata è stata un’allieva quindi sa cosa provano tutti coloro che si esibiscono di fronte ai giudici.

Oltre a ripercorrere la sua carriera, fino al ruolo di giudice di Amici 24, la ballerina Elena D’Amario ha parlato della sua situazione sentimentale, che appare non tanto chiara, e Silvia Toffanin ha voluto chiedere spiegazioni, solo che ha ricevuto delle risposte criptiche: “In amore vince chi fugge”.

A Natale la ballerina ha confessato che l’amore tende a non andare mai in vacanza e che ancora oggi continua ad avere un grande sogno ovvero quello di costruire una famiglia. “Non cerco l’amore perfetto” ha confessato, “ma quello vero”. E ha poi concluso dicendo di essere a buon punto e che deve ancora capire. Chi è l’uomo misterioso che sembra aver rapito il suo cuore dopo la rottura con l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo? Per ora non si sa nulla, ma il gossip sempre affamato di notizie lo scoprirà di certo. Sempre a Verissimo ha parlato di quanto ami la danza, di quanto abbia sacrificato per lei, e di quando ha continuato a ballare per un anno nonostante un forte dolore al ginocchio per cui poi è stata operata.

