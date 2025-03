Fedez al Serale di Amici 24? Questa è l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore su tutti i social. Domenica, 9 marzo, il rapper è stato ospite dell’ultima puntata del pomeridiano in qualità di giudice esterno insieme a Noemi. Reduce dal successo di Sanremo 2025, il cantante di Rozzano si è anche esibito con il suo pezzo “Battito“, che sta avendo un grande successo. Dopo la puntata, sono emersi i primi rumors su un possibile posto in giuria per Fedez. Stando a quanto riportato dal portale Adnkronos, ci sarebbe una possibilità concreta di vederlo come giudice, sebbene non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale al riguardo.

Insieme a Federico Lucia, si mormora anche dell’approdo di Noemi in giuria, sebbene la voce riguardante il rapper di Rozzano sembri essere decisamente più forte. Tra l’altro, non si tratta di un ruolo totalmente inedito per l’ex marito di Chiara Ferragni, essendo stato giudice di X Factor per molti anni. Dopo aver detto addio al talent show di Sky Uno, pare che il 35enne sia pronto a sedersi tra le poltrone di Amici. Nonostante si tratti solo di un’indiscrezione, gli spettatori del programma sembrano non essere affatto felici di questa notizia.

Fedez sbarca ad Amici 24: il rumor scatena la polemica tra gli spettatori del talent show

La notizia di un possibile arrivo di Fedez nella giuria di Amici 24 ha scatenato molte polemiche sul web. In tanti, infatti, credono che non si meriti un ruolo del genere e che la sua presenza così “ingombrante” rischierebbe di togliere l’attenzione dai concorrenti. Ricordiamo che, nell’ultimo periodo, il cantante è stato al centro di diverse controversie. Dopo il divorzio da Chiara Ferragni, si è reso protagonista di uno scandalo dopo l’altro, di cui l’ultimo risalente proprio a poco prima di Sanremo 2025. Pochi giorni prima dell’inizio del Festival, Fabrizio Corona ha rivelato in un video che, durante il matrimonio con Chiara, il rapper aveva avuto una relazione parallela con un’altra ragazza, Angelica Montini.

Uno scandalo che ha fatto il giro del mondo e che ha rischiato di compromettere la gara di Federico Lucia a Sanremo. Nonostante tutto ciò, però, il cantante è riuscito comunque a posizionarsi quarto al Festival, ottenendo il plauso sia della stampa che del pubblico. Di conseguenza, pare che Maria De Filippi stia pensando di renderlo parte del cast del Serale di Amici. Al suo fianco, poi, potrebbe esserci un altro personaggio molto forte, ovvero Amadeus. Il conduttore, che in primavera condurrà due programmi sul Nove, starebbe ricevendo diversi “corteggiamenti” da Maria e il suo staff. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo di indiscrezioni non confermate.