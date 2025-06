Sono ormai passate diverse settimane dalla fine di Amici 24, e già si iniziano a tirare le somme di quest’edizione. Ricordiamo che il vincitore assoluto è stato Daniele Droia, mentre Trigno si è aggiudicato la vittoria nella categoria canto, classificandosi secondo. Gli altri finalisti, invece, sono stati Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Tra i protagonisti più discussi della stagione, poi, spiccano sicuramente Nicolò, eliminato in semifinale tra numerose polemiche, e Luk3, il tiktoker dal forte seguito social, uscito già alla terza puntata del Serale.

Nonostante siano stati tra i concorrenti più amati dal pubblico, anche loro stanno incontrando qualche difficoltà nei primi passi del loro percorso discografico. Difatti, il 6 giugno 2025 è stata pubblicata la classifica Top 100 degli album FIMI, che ha riservato alcune amare sorprese per gli ex allievi di Amici, segnando un netto calo rispetto agli anni precedenti. Il debutto più alto tra loro è stato quello del tiktoker Luca, che con il suo primo album “Diciotto” è riuscito a conquistare la settima posizione, registrando comunque un risultato positivo rispetto agli altri compagni di avventura.

Amici 24: i primi risultati per gli album dei cantanti

E gli altri allievi di Amici 24? Dopo il buon risultato di Luk3, che ha debuttato al settimo posto, troviamo TrigNO con l’album “A un passo da me”, posizionatosi al 41esimo posto della classifica per la sua seconda settimana. Subito dopo, al 42esimo posto, compare il semifinalista Nicolò Filippucci, con il disco “Un’ora di follia”. Il suo album aveva esordito con buoni numeri, entrando nella Top 20 e ottenendo addirittura il terzo posto nelle vendite fisiche. Tuttavia, nella seconda settimana ha subito un netto cambiamento, scivolando di molte posizioni.

A sorpresa, chiude la presenza degli ex allievi in classifica Senza Cri, all’87esimo posto con il suo progetto Tokyo Nite, nonostante sia stata eliminata alla quinta puntata del Serale. A dominare la classifica, invece, ci sono tre degli artisti più in voga del momento: Alfa con “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, Olly con “Tutta la vita” e Luchè con “Il mio lato peggiore”. Insomma, a differenza degli anni passati, i concorrenti di Amici fanno sempre più fatica a distinguersi nel mercato musicale, ormai più agguerrito che mai.