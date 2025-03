Sembra essere nato un nuovo triangolo ad Amici 24. Negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere l’intreccio amoroso tra Luk3, Alessia Pecchia e la new entry Raffaella Mitaritonna. Sebbene il programma abbia sempre tenuto il pubblico all’oscuro della loro storia, pare che Alessia e Luk3 si siano lasciati poche settimane fa, dopo mesi di relazione. Ebbene, subito dopo la rottura, il cantante si è avvicinato a Raffaella, scatenando la gelosia di Alessia. La ballerina di latino-americano è infatti andata su tutte le furie, accusando l’ex ragazzo di averle mancato di rispetto.

Alla fine, l’allieva di Alessandra Celentano ha avuto modo di chiarire sia con Raffaella che con Luk3 e, almeno per ora, sembra che le acque si siano calmate. Ma, archiviato un triangolo, ecco che ne è subito spuntato un altro. Negli ultimi daytime di Amici, Francesca Bosco ha condiviso momenti speciali con due ragazzi della Casa: Nicolò Filippucci e Jacopo Sol. Prima, Nicolò ha voluto dedicare una lettera speciale alla ballerina, ringraziandola per essergli stata accanto nel periodo più complicato per lui nella Scuola di Maria De Filippi. Al che, Francesca si è commossa e si è gettata tra le sue braccia per abbracciarlo.

Amici 24, triangolo tra Francesca, Nicolò e Jacopo Sol? Cosa sta succedendo

Nel daytime di Amici 24 andato in onda ieri, venerdì 28 febbraio, è stato invece mostrato un confronto tra Jacopo Sol e Francesca Bosco. I due si sono trovati a chiacchierare in maniera molto ravvicinata in cortiletto, scambiandosi confidenze profonde. “Il mio nuovo inedito l’ho scritto in un periodo particolare, quei momenti in cui non riesci a goderti niente. Non riuscivo a fare niente, perché ogni cosa diventava non vivibile. Non fossi entrato qua, magari sarei ancora così, ma alla fine sono solo momenti”, ha confessato Jacopo, mentre Francesca lo stringeva per consolarlo.

Allo stesso tempo, anche la ballerina si è aperta con il cantante, raccontandogli di un momento buio della sua vita in cui non riusciva neanche a guardarsi allo specchio. Questa non è la prima volta che i due allievi condividono momenti del genere, tanto che in passato c’è chi aveva ipotizzato un possibile flirt tra di loro. Vedendo Francesca così vicina a Nicolò, però, alcuni avevano cambiato idea, portandoli a pensare che la vera storia fosse tra loro due. Alla luce degli ultimi daytime, invece, sembra essere sorta una nuova teoria: Francesca potrebbe essere coinvolta da entrambi i cantanti? Chiaramente, queste rimangono solo congetture dei fan, ma alcuni dettagli restano piuttosto ambigui.