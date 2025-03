Nella puntata del daytime di Amici 24 di ieri si è ascoltato Maria De Filippi chiedere scusa a Jacopo Sol per averlo in qualche modo messo in imbarazzo perché ha fatto il nome di Francesca durante una sfida non sapendo nulla del loro amore nascente nei loro cuori. Ovviamente per i due alunni non ci sono stati problemi perché poi sono finiti nello stesso letto dove teneramente si sono aperti come mai prima d’ora, arrivando a far urlare di gioia tutti coloro che hanno sempre creduto nel modo in cui si sono guardati, toccati e baciati.

La ballerina ha chiesto al cantante se aveva sentito bene, se le aveva detto veramente di essere innamorato di lei. E lui ha risposto affermativamente. E anche lei gli ha detto quelle esatte parole. “Siamo fidanzati” ha detto lui, sempre mentre si tenevano stretti tra le braccia. Poi il montaggio del programma ha fatto rivedere come tutto è nato tra loro.

Amici 24: Jacopo Sol e Francesca Bosco sono ufficialmente una coppia

Ora lo si può dire senza problemi: Jacopo Sol e Francesca Bosco sono una coppia. Ad Amici 24 è scoppiato l’amore, d’altronde ogni anno è galeotta, e i fan neanche a dirlo sono al settimo cielo perché da tanto si aspettavano questa loro ufficialità, arrivata in una maniera così tenere da far sciogliere il cuore dalla dolcezza.

Data la giovane età si è sempre tendenti ad andare con i piedi di piombo, ma alla fine l’amore va vissuto con follia, sregolatezza, urlandolo ai quattro venti dalla felicità. I due allievi della scuola sono da tutti considerati una bellissima coppia, pura e semplice, e si spera che possa durare anche fuori dal contesto televisivo, e chissà che non riescano a portarsi a casa la vittoria, d’altronde la strada del serale è ancora lunga e Maria De Filippi vuole chiudere la stagione tv con ascolti stellari, soprattutto contro Ne vedremo delle belle di Carlo Conti.

