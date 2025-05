Francesco Fasano proprio non è riuscito ad accettare la sconfitta a tavolino ricevuta nel corso del settimo serale di Amici 24. Lo ha fatto presente anche subito dopo la puntata, commentando le prove in casetta con i compagni. Qui, il ballerino ha esordito dicendo: “Mi rode dentro di aver perso il punto a tavolino al guanto di sfida.” Così è tornato ad analizzare la questione, criticando infine anche l’atteggiamento del suo prof Emanuel Lo.

È stato il coreografo, infatti, a rifiutare in modo secco il guanto, senza ascoltare l’opinione di Francesco, pronto invece ad accettarlo. “Ero convinto che uscisse il guanto. Ma lo sapevo anche tre giorni fa quando ho detto ‘Accettiamolo!’. Avrei potuto impararlo e portarlo sul palco e almeno ci provavo.” ha esordito Francesco, amareggiato.

Emanuel Lo criticato dal suo allievo Francesco ad Amici 24 (e non solo!)

Per il ballerino, il dramma è non averci neppure provato: “Questo non rispecchia i miei principi. – ha spiegato – Mi dispiace che non mi sia trovato con Emanuel. Mi sarei dovuto impuntare, lui non mi ha dato neppure l’opportunità di pensarci, c’è stato un secco no.” E ha aggiunto: “Io mi sono fidato anche se sapevo che non era la direzione giusta da prendere. Il mio insegnante non ha voluto farmelo imparare e mi dispiace molto. Si imparava e basta! Lo potevo fare benissimo, lo sapevo dal primo momento in cui ho visto il video.”

L’atteggiamento di Emanuel Lo è stato criticato anche dagli allievi della maestra Celentano: “Mi dispiace che Francesco non sia neppure riuscito a parlare perché Emanuel lo ha impedito che parlasse, noi ci siamo innervositi vedendo la scena!” è stato il commento di Daniele. Il prof risponderà alle critiche ricevute?