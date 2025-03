Ad Amici 24 continuano gli incontri tra i professori e gli allievi in vista del Serale. Nel daytime andato in onda giovedì, 13 marzo, è stata la volta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno parlato con i loro ragazzi per analizzare i loro punti di forza e le debolezze dei loro avversari. In particolare, la Celentano ha espresso le sue perplessità su Raffaella e Francesco, diretti rivali dei suoi ballerini Alessia e Daniele. Secondo la Maestra, entrambi non sono abbastanza versatili e si distinguono solo nelle rispettive discipline.

Amici 24, chi va al Serale? Consegnate tutte le maglie: l'unico escluso/ La reazione di Chiara scatena i fan

“Francesco è un concorrente importante, fino ad adesso ho visto solo punti a favore. Devo scoprire di più, forse punto dove io farò fatica a vederlo, cioè in un commerciale, un hip hop o un latino”, ha detto Alessandra Celentano. Al che, Chiara ha speso solo belle parole per il ballerino, mentre Daniele ha confessato di concordare in parte con la Celentano: “Per me è veramente fantastico quando balla. Per quanto riguarda la versatilità, anche io dubito su alcuni stili, tipo hip hop. Sul classico e moderno no. Però su altri stili più commerciali secondo me potrebbe essere più in difficoltà”. “A me piacerebbe fare di tutto, sono molto aperto”, ha risposto Francesco.

Amici 24, la migliore amica di Raffaella attacca Alessia: "Se la mangia"/ Spunta una scandalosa chat

Francesco lancia una frecciatina a Raffaella: la riflessione ad Amici 24

Successivamente, nella notte, Francesco si è sfogato con Trigno e Chiara. Secondo lui, infatti, essere versatili non significa solo provare tanti stili diversi, ma saperli fare bene. Nel suo caso, crede di essere piuttosto bravo in ciò che fa, mentre un’altra allieva come Raffaella potrebbe spiccare solamente nel latino, per poi provare a cimentarsi in altri stili senza ottenere ottimi risultati. “La versatilità io la vedo come una cosa in cui riesci a fare una variazione classica, un modern contaminato, un contemporaneo, e io personalmente penso di farle abbastanza decentemente. Per me la versatilità è fare più cose bene”, ha spiegato.

Alessandra Celentano, chi è: "La danza è stata tutto per me"/ "Ho visto tante derive depressive"

“Tipo Raffaella che cosa mi può fare oltre al latino? Per me la versatilità fare delle cose fatte bene, non che mi fai 10mila robe, però le fai non abbastanza bene. Per me allora potrei proprio non farle. Non è che mi metto a fare hip hop e sono versatile perché lo faccio, tanto lo farò di m*rda. Mi sto mortendo i gomiti perché lo dovevo dire”, ha poi aggiunto Francesco. “Sì, la versatilità non è provare tante cose, tu comunque quattro cose le fai molto bene”, hanno risposto Chiara e Trigno. Raffaella come reagirà a queste frecciatine? Non resta che guardare le prossime puntate di Amici 24 per scoprirlo.