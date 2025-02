Elisa ed Elodie fanno chiarezza dopo l’incontro polemico ad Amici 24. Ieri, domenica 23 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del talent show. Ad una settimana dalla fine di Sanremo 2025, Maria De Filippi ha invitato gli ex allievi che hanno partecipato quest’anno alla kermesse musicale: i The Kolors, Irama, Sarah Toscano, Gaia Gozzi ed Elodie Di Patrizi. Inoltre, in studio era presente anche Elisa Toffoli, chiamata per giudicare la gara cover tra gli allievi. La cantante ha salutato calorosamente tutti gli ospiti, scambiandosi abbracci e complimenti. Tuttavia, quando è arrivato il turno della Di Patrizi, le due si sono completamente ignorate.

Difatti, Elodie ha parlato solo con Maria, per poi esibirsi con il suo brano sanremese “Dimenticarsi alle 7”. Da lì, i social si sono scatenati, ipotizzando una presunta lite tra le due. Ricordiamo, tra l’altro, che la Toffoli era una delle coach della Di Patrizi nel talent show e, successivamente, ha scritto diverse canzoni per lei, tra cui la hit “Bagno a mezzanotte”. Negli anni, la popstar romana ha più volte elogiato Elisa, definendola una fonte d’ispirazione. Di conseguenza, questo “gelo” ha spiazzato molti spettatori. In realtà, però, c’è una spiegazione molto semplice al mancato saluto.

Elodie ed Elisa hanno litigato? Il chiarimento dopo l’incontro ad Amici 24

Subito dopo la fine della puntata di Amici 24, Witty ha pubblicato un video con alcuni momenti del backstage, in cui si vedono Elodie ed Elisa chiacchierare. La cantante romana, ancor prima che andasse in onda il pomeridiano, si era preoccupata di non aver salutato la collega, scusandosi e chiedendosi come il pubblico avrebbe potuto interpretare la cosa. La voce di “Un senso di te”, però, l’aveva già tranquillizzata, spiegando a tutti che, in realtà, si erano già incontrate prima dell’inizio della registrazione: “C’eravamo già viste prima e baciate un minuto prima. Allora per noi c’eravamo già viste, ma la gente non lo sapeva”.

Al che, la 34enne romana si è scusata di nuovo con la collega, abbracciandola e dandole un bacio alla guancia. “Ma non ti preoccupare, non ti devi scusare”, ha ripetuto la Toffoli alla collega, visibilmente amareggiata. Dunque, le due avevano già previsto la polemica, tanto da fornire spiegazioni in anticipo per evitare qualsiasi malinteso. Il gossip su una loro possibile lite, quindi, è durato ben poco, visto che l’affetto e la stima artistica che le unisce.