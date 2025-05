Evento eccezionale ad Amici 24, i concorrenti del programma sono usciti momentaneamente dallo studio per dedicarsi ad un progetto importante. Si tratta di un evento che si tiene a Roma, intitolato Tennis and Friends Salute e Sport, e chi meglio di loro poteva fare da rappresentanza per una festa di questo tipo? Il progetto consente a molte persone di usufruire percorsi medici gratuiti per sostenere il tema della prevenzione e così ridurre i costi del Sistema Sanitario Nazionale.

Arianna Montefiori e Mattia Briga, triste confessione: "Non riusciamo ad avere figli"/ "Percorso alternativo"

A svelare tutto è stata proprio Maria De Filippi. La padrona di casa è stata intervistata da Superguidatv e ha confessato di essere stata molto contenta di aver offerto agli allievi questa opportunità. I ragazzi, pronti per la finale di Amici 24, hanno ricevuto una deroga per passare un pomeriggio fuori dalla casetta e dalle sale prova. Ecco cos’ha detto durante l’intervista: “Per oggi ho concesso una deroga ai ragazzi di Amici e l’ho fatto molto volentieri e devo dire che penso che loro siano venuti volentierissimo.”. Come al solito, la conduttrice di Amici 24 si è mostrata attenta agli eventi di sensibilizzazione, orgogliosa di loro e di poter rappresentare i giovani in un evento così importante.

Simona Ventura, confessione bomba sull'Isola dei Famosi 2025/ "Ecco perchè ho accettato di fare opinionista"

Amici 24, Maria De Filippi lavorerà con Bonolis? La conferma

Maria De Filippi, affezionata ai talenti di Amici 24, ha confessato a Superguidatv di aver permesso ai ragazzi di andare ad un evento importante nel pomeriggio: “Quando escono dalla scuola?”, ha spiegato, “No, li devono andare con le loro gambette, dopo un anno chiusi devono iniziare a vivere insomma. Dopo che passano tanto tempo nel programma è giusto che siano liberi“. Al Tennis & Friends c’erano molti personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano, come Paolo Bonolis e tanti altri. Proprio quest’ultimo ha confermato che lavorerà fianco a fianco a Queen Mary nel programma Tu sì que vales, durante la prossima edizione.