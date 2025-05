Francesca Bosco e Jacopo Sol sempre più affiatati dopo l’avventura ad Amici 24. Sono ormai passate diverse settimane dalle loro rispettive eliminazioni dal talent di Maria De Filippi, dove è sbocciata la loro storia d’amore. Un sentimento che inizialmente i due avevano cercato di tenere nascosto, nonostante i sospetti dei telespettatori. Solo dopo l’inizio del Serale, nei daytime, è stata svelata la loro relazione, e i due hanno persino ammesso di essere innamorati. L’uscita di Francesca ha segnato un momento piuttosto difficile per Jacopo, che ha sentito molto la sua mancanza.

Poco dopo, però, i due hanno potuto finalmente riabbracciarsi e, da allora, appaiono più uniti che mai. In queste settimane, hanno condiviso diverse foto e video insieme sui social, aggiornando i loro sostenitori sulla loro quotidianità. A tal proposito, in occasione del compleanno di Jacopo, Francesca ha voluto fargli una sorpresa speciale. La ballerina gli ha dedicato un video, raccogliendo alcuni dei momenti vissuti insieme, accompagnati dalle note di “2 much” di Justin Bieber. Ma, non è finita qui. I due si sono poi scambiati delle dediche che hanno mandato in tilt i fan.

Francesca Bosco, la dedica per Jacopo Sol commuove i fan di Amici 24: i dettagli

“Solo una persona stracotta può impiegare 10 ore per fare un video iper sdolcinato di questa portata. Il mio cuore è tuo“, ha scritto Francesca Bosco nella didascalia del video di compleanno dedicato al fidanzato Jacopo Sol. La replica del cantante non è tardata poi ad arrivare: “In te ho trovato un po’ di me, sei la cosa più bella che mi sia successa. Sono cotto e per la prima volta non mi spaventa, ma mi rende felice”. Insomma, delle parole veramente profonde, che dimostrano quanto il loro legame sia ormai consolidato e più forte che mai.

Non è ancora chiaro come Francesca e Jacopo riusciranno a gestire i prossimi mesi, tra le proposte lavorative di lei e gli impegni professionali di lui. Tuttavia, una cosa è certa: entrambi voglio continuare a stare insieme e a far crescere il loro amore. Jacopo e Francesca, però, non solo l’unica coppia nata tra i banchi della Scuola di Amici 24. Anche Luk3 e Alessia Pecchia, così come Trigno e Chiara Bacci, si sono innamorati e ora, dopo la finale, vogliono viversi la loro storia lontano dai riflettori.