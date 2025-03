Il primo guanto di sfida tra prof del serale di Amici 24 regala scintille e grandi sorprese al pubblico di Canale 5 (e non solo). Quest’anno sono i singoli professori a sfidarsi e non le coppie, e per la prima serata ad esibirsi sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Le tre vestono i panni di vere e proprie dive, a partire da Lorella che si improvvisa Jennifer Lopez e balla su alcuni suoi celebri brani.

Grandi applausi per lei, definita da Elena D’Amario “una dea”. Il palco è poi di una esilarante Alessandra Celentano, che spiega di aver trovato con difficoltà una diva alla sua altezza, che è Marilyn Monroe. “Ogni uomo cade ai miei piedi”, scrive la maestra nella sua lettera, facendo notare la similitudine con la diva. Una frase che Maria De Filippi commenta pungente, stroncando l’amica: “Ogni uomo cade ai suoi piedi? Ma se sono 15 anni che non batte chiodo!”

Celentano però si esibisce con tanto di folla di ballerini uomini che le girano intorno, tra prese e cuoricini. “Che vergogna!” è il commento freddo di Maria De Filippi, che lascia poi spazio all’esibizione di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica spiazza tutti, vestendo i succinti panni di Lady Gaga, tra prese e pose hot che lasciano basita anche Maria De Filippi. “Tanto coraggio e tanta ammirazione per te”, ammette, infatti, la conduttrice. A vincere la sfida, per due punti su tre, è Lorella, ma un punto per l’ammirazione, da parte di Cristiano, va proprio a Petti-Gaga, come è poi soprannominata da Zerbi.

