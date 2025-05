Manca solo una settimana e Amici 24 giungerà ufficialmente al termine. Dopo ben nove mesi, il prossimo sabato, 17 maggio, verrà finalmente eletto il vincitore della 24esima edizione del talent show di Canale 5. Nel frattempo, questa sera, sabato 10 maggio, il pubblico avrà modo di sapere chi saranno i finalisti. Stando alle anticipazioni, al momento è certa la presenza in finale dei ballerini Daniele, Alessia e Francesco. Difatti, al ballottaggio eliminatorio sono finiti Nicolò, Antonia e Trigno.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri nel mirino: perché il suo trono è stato un "flop"/ Le accuse e segnalazioni

Il nome dell’eliminato è stato poi comunicato da Maria De Filippi in Casetta, anche se c’è chi pensa che, alla fine, non sia stato fatto uscire nessuno e che la finale sarà a sei, proprio come lo scorso anno. Ad ogni modo, nei video rilasciati da Witty Tv, Trigno ha ammesso di non vedere l’ora di uscire, soprattutto per ricongiungersi alla fidanzata Chiara Bacci, che è stata eliminata nella puntata andata in onda sabato, 3 maggio. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di spettatori e non solo, ottenendo l’approvazione anche delle rispettive famiglie dei ragazzi.

Gianmarco Steri smascherato? "Cosa diceva prima di Uomini e Donne"/ "Ha corteggiato Martina perché..."

Chiara Bacci e Trigno sempre più innamorati: le novità sulla coppia di Amici 24

Nelle ultime ore, Paolo, il padre di Trigno, ha condiviso nelle sue storie Instagram il video dell’esibizione del figlio durante il ballottaggio contro Chiara, in cui le ha dedicato la canzone “Pesto” di Calcutta. “La dedica di Trigno su Calcutta a Chiara”, si legge nella didascalia del post pubblicato dal padre del cantante. Non è però la prima volta che l’uomo manifesta il proprio sostegno alla coppia. In passato, infatti, ha lasciato diversi like e commenti positivi sui social, dimostrando di approvare la relazione tra i due. Anche la madre di Chiara, dal canto suo, ha più volte espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il fidanzato della figlia.

Amici 20, l'ex allievo Esa Abrate svela di essere stato arrestato/ "Depresso e cacciato di casa, come sto"

Nel frattempo, i fan dei due protagonisti di Amici non vedono l’ora di vedere la loro reunion, che, tra l’altro, potrebbe essere già avvenuta. Nella registrazione della semifinale, infatti, il cantante è finito al ballottaggio contro Nicolò e Antonia e, dunque, potrebbe essere stato eliminato. A questo punto, non resta che seguire la puntata di Amici 24 di questa sera, sabato 10 maggio, per scoprire chi saranno i finalisti.