Piccolo incidente per Alessia Pecchia nel corso del sesto serale di Amici 24. La ballerina di Alessandra Celentano è stata chiamata ad esibirsi nella prima manche, per la seconda prova, contro Trigno, portando sul palco un energetico paso doble sulle note della sigla di Game of Thrones. Dopo pochissimi passi, la ballerina perde tuttavia un pezzo di abito che rimane a terra, facendole rischiare la caduta. L’allarme è negli occhi di tutti ma non in quelli di Alessia, che riesce a dissimulare la preoccupazione e anche ad evitare il peggio.

Alessia Pecchia è riuscita abilmente ad evitare di cadere sul pezzo di vestito perso sul palco del sesto serale di Amici 24. Un dettaglio non da poco, notato subito da Elena D’Amario. La giudice e ballerina ha notato l’abilità mostrata da Alessia e, sottovoce, lo ha fatto notare anche a Maria De Filippi, dicendole: “È stata bravissima e intelligente!”

Elena D’Amario elogia Alessia Pecchia ad Amici 24 dopo lo scampato incidente sul palco

Poco dopo, Elena D’Amario ha fatto i suoi complimenti direttamente alla ballerina, dicendole: “Sei stata brillante e intelligente a muoverti intorno a quel drappo che hai perso dal vestito e hai continuato a ballarci intorno, ti si è anche incastrato nel piede…” ha fatto notare. Così ha continuato: “Sei una stratega del corpo, leggi all’istante la situazione sul palco e hai un ottimo bilancio, sei stata davvero brillante in questa tua esibizione!” Complimenti, dunque, per la ballerina che, tuttavia, non è riuscita a vincere il punto contro il rivale Trigno.