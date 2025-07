Jacopo Sol e Francesco Bosco rispondono alle voci di crisi tra di loro: cos'ha detto la coppia di Amici 24

È ormai passato più di un mese dalla fine di Amici 24, ma i protagonisti dell’ultima edizione del talent show continuano a essere seguitissimi dai fan, che non smettono di mostrare affetto e curiosità per le loro vite e carriere. La ventiquattresima edizione è stata particolarmente segnata dalla nascita di diverse coppie che hanno fatto sognare il pubblico: Trigno e Chiara Bacci, Luk3 e Alessia, la (possibile) storia tra Antonia e Senza Cri, e infine Francesca Bosco e Jacopo Sol.

Come spesso accade, le storie d’amore nate all’interno della scuola appassionano i fan quanto, se non più. delle esibizioni sul palco. Tuttavia, una volta finita la trasmissione, i telespettatori devono affrontare un brusco cambiamento: dal seguirli quotidianamente in TV, passano a farlo soltanto attraverso i social. Una transizione che non sempre è facile da accettare e che, inevitabilmente, alimenta voci, aspettative e, a volte, polemiche. Proprio nelle ultime ore, Francesca e Jacopo sono finiti al centro del gossip. Sui social, infatti, hanno cominciato a circolare voci insistenti su una possibile rottura tra i due.

andate seriamente a toccare l’erba e non rompete a mia figlia per una follia di segnalazione a quei gossippari falliti

si sta andando oltre non sono vostri amici o familiari e non vi devono NIENTE pic.twitter.com/U5n7viqCn7 — Lavinia (@lavinia_nis) July 3, 2025

Francesca Bosco fa chiarezza sulla storia con Jacopo Sol: crisi tra la coppia di Amici 24?

Appena usciti dalla Casetta di Amici 24, Francesca Bosco e Jacopo Sol avevano conquistato il pubblico anche fuori dal programma, mostrandosi spesso insieme sui social. Tra foto, video e momenti condivisi quotidianamente, sembravano inseparabili. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato e la loro presenza come coppia sui social si è fatta più rara. I due hanno iniziato a pubblicare soprattutto contenuti individuali, facendo nascere i primi dubbi tra i fan. A rafforzare i sospetti, negli ultimi giorni è arrivata anche una momentanea separazione dovuta a impegni lavorativi diversi, che li ha tenuti lontani.

Travolti dalle domande e dai dubbi dei fan, Francesca e Jacopo hanno deciso di intervenire per fare chiarezza. I due ex allievi hanno spiegato che l’assenza di contenuti di coppia è dovuta unicamente a impegni lavorativi che li hanno tenuti lontani per qualche giorno, ma che tra loro non c’è alcuna crisi. “Ragazzi ma cosa dite? Non inventate queste storie. Io e Jacopo stiamo più che bene e tutto va più che bene. A causa di impegni diversi, siamo costretti a stare lontani qualche giorno. Io onestamente non potrei essere più felice della persona che ho accanto e del nostro rapporto”, ha scritto Francesca, ricevendo il like del fidanzato.