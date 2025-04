La finale di Amici 24 si avvicina sempre di più, settimana dopo settimana, e gli allievi, che siano cantanti o ballerini, iniziano a pensare a come sarà l’ultimo giorno di programma, quando le telecamere si spegneranno e si accenderanno quelle della realtà di tutti i giorni. Chi sfonderà nel mondo dello spettacolo? Chi tornerà a fare quello che faceva prima?

Intanto nel daytime gli autori hanno chiesto ai ballerini di immaginare la loro finale ideale. A iniziare questo gioco è stata Alessia Pecchia, che ieri ha ricevuto una romantica sorpresa da Luk3: chi ha scelto? Lei stessa e Daniele Doria. Ma non è stata l’unica a sceglierla perché un ballerino tanto apprezzato come Francesco ha confessato: “Alessia è la ballerina più forte qui dentro anche per il modo in cui arriva durante una performance”.

Amici 24: per gli allievi la finale di ballo ideale sarebbe tra Alessia e Daniele

Sui social certe scelte dei ballerini ad Amici 24 hanno fatto discutere perché si sa che essere sicuri di se stessi non viene mai premiato e coloro che si sono scelti per l’ipotetica finale sono stati tacciati di essere un po’ presuntuosi, quando in realtà è più che naturale, dato che tutti vogliono agguantare la finale e poi finire per fare questo mestiere una volta conclusasi quest’avventura. Chiara – che vorrebbe abbandonare – ha scelto se stessa e poi Francesco mentre Francesca, fidanzata con Jacopo, “non posso immaginare una finale senza di me” insieme a Daniele.

E infine quest’ultimo si immagina la finale ideale con lui stesso e Alessia: “È lei che mi ha colpito di più. Lei fa uscire ogni volta qualcosa che non ho mai visto”. Alessia e Daniele sono stati i più apprezzati in assoluto e chissà che non ci abbiano visto giusto. Mai come quest’anno le tensioni e le liti sono state allontanate da questo clima di stima reciproco che dovrebbero essere d’esempio, a differenza degli anni passati in cui si mortificano in continuazione.