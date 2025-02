Continua a far discutere il triangolo nato tra Raffaella Mitaritonna, Alessia Pecchia e Luk3 ad Amici 24. In uno degli ultimi daytime, è emerso che, negli ultimi mesi, Alessia e Luk3 avevano instaurato un legame speciale, presumibilmente una vera e propria relazione, terminata solo poche settimane fa. Ebbene, nonostante la recente rottura, il cantante si è subito avvicinato alla nuova entrata Raffaella, scatenando la gelosia di Alessia. Vedendo il suo ex in atteggiamenti complici con la 17enne, la ballerina ha perso le staffe, dando vita ad un acceso confronto con entrambi.

Amici 24 Serale: giuria cambiata in blocco?/ I nuovi nomi scelti da Maria De Filippi e retroscena

La produzione ha infatti mostrato tutti i video agli allievi, che si sono trovati a commentare questo triangolo nel daytime. L’alunna di Alessandra Celentano ha dichiarato di essere rimasta profondamente delusa da Luca Pasquariello (questo il vero nome del cantante), spiegando però di non avere nulla contro Raffaella. Dal canto suo, Luca ha spiegato che non c’è nulla di sentimentale con la ballerina, nonostante gli atteggiamenti contradditori. Sui social, è nata una forte polemica, con molti spettatori che si sono schierati dalla parte di Alessia. Come se non bastasse, si sono intromesse le amiche di Raffaella.

Uomini e Donne, Maria De Filippi liquida il trono di Chiara ed evita la figuraccia/ Cosa non si vedrà in tv

Caos per il triangolo tra Alessia, Luk3 e Raffaella ad Amici 24: intervengono le amiche della ballerina

Dopo il daytime di Amici 24 dedicato al presunto flirt tra Raffaella e Luk3, le amiche della ballerina sono intervenute sui social, attaccando Alessia. Stando a quanto riportato dai fan della 23enne, infatti, delle amiche della new entry avrebbero addirittura creato una pagina TikTok per denigrare l’allieva di Alessandra Celentano. Poche ore fa, poi, un utente ha condiviso su X una chat con la migliore amica di Raffaella, dove appaiono parole piuttosto pesanti. Dopo aver ricevuto dei messaggi in difesa di Alessia, pare che la ragazza abbia risposto: “Qua nessuno offende Alessia, semplicemente Raffaella, per chi capisce veramente i latini, a 17 anni se la mangia”.

Uomini e Donne, Barbara De Santi lascia il programma con Ruggiero/ "Hanno fatto l'amore e sono una coppia"

Dopodiché, avrebbe insultato la fan in questione, lasciandosi andare ad espressioni molto forti. La sostenitrice di Alessia ha deciso di condividere la conversazione su X, commentando: “Non censuro nulla perché questo tipo di gente dovrebbe essere in via di estinzione (migliore amica di Raffaella)”. Ad ogni modo, è necessario chiarire che non si hanno conferme relative alla veridicità di questa chat, dunque si tratta sempre di informazioni da prendere con le pinze.