Ieri, sabato 10 maggio, Nicolò Filippucci è stato definitivamente eliminato da Amici 24. Durante la semifinale, il cantante è finito al ballottaggio insieme a Trigno e Antonia, perdendo la sfida e dovendo abbandonare per sempre il programma. Dopo l’uscita delle anticipazioni delle registrazioni, c’è chi pensava che, alla fine, non sarebbe uscito nessuno, così da avere una finale a sei. Una circostanza che si è verificata spesso nelle ultime edizioni, per dare a più ragazzi la possibilità di giocarsi la vittoria. Nel caso di Nicolò, però, questa cosa non è successo. I giudici hanno infatti deciso di eliminarlo, spezzando il suo sogno ad un passo dalla fine.

Da lì, sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Il cantante era considerato uno dei favoriti alla vittoria, con un’enorme fetta di pubblico che lo sosteneva a gran voce. Durante il Serale, l’allievo di Anna Pettinelli aveva conquistato sempre più consensi, grazie alle sue spettacolari esibizioni, al punto da essere visto come un possibile vincitore della categoria canto. E invece, a sorpresa, proprio i giudici che finora lo avevano sempre salvato, hanno deciso di fermarlo ad un passo dalla finale.

Dopo la semifinale di Amici 24 e l’eliminazione di Nicolò Filippucci, le pagine ufficiali del programma sono state letteralmente invase da commenti di protesta. Sotto gli ultimi post su Instagram, migliaia di utenti si sono schierati in difesa di Nicolò, criticando duramente sia i giudici che la produzione, e in alcuni anche altri concorrenti. Tra i fan del cantante, infatti, c’è chi sospetta che sia stato eliminato di proposito per favorire altri allievi ritenuti “protetti“, come Alessia nel ballo e Trigno nel canto. In particolare, ha fatto storcere il naso la vittoria di Trigno, considerando i vari ballottaggi affrontati nel corso del Serale.

Secondo questa teoria, la produzione avrebbe temuto che, con l’arrivo del televoto, Nicolò potesse avere la meglio su entrambe. Per questo, sarebbe stato “fermato” prima della finale. D’altro canto, invece, alcuni sono convinti che Nicolò sia stato cacciato per favorire Antonia, così da garantire almeno un concorrente in finale a Rudy Zerbi. Se il 18enne fosse passato, infatti, Anna Pettinelli si sarebbe ritrovata con due allievi in finale, mentre Zerbi sarebbe rimasto completamente fuori dai giochi. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo di ipotesi del mondo dei social.