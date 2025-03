Il Guanto di sfida dei prof della seconda puntata del serale di Amici 24 ha regalato al pubblico momenti esilaranti ma anche particolarmente hot. Emanuel Lo, Rudy Zerbi e l’accoppiata Pettinelli-Lettieri si sono sfidati proprio sul tema della sensualità, con annessa lettera di presentazione che per il primo ha però voluto scrivere la sua compagna d’avventura Lorella Cuccarini.

Una lettera nella quale la coach ha non solo sottolineato la sensualità del collega, ma anche come lei stessa abbia provato sulla sua pelle quel “mondo piccante” che Emanuel Lo ha e mette nella danza. “Lui, essendo totalmente inconsapevole delle sue potenzialità, avrebbe sminuito lo spettacolo a cui state per assistere.” ha esordito Lorella nella lettera. E ha continuato: “Quando è arrivato il tema della puntata, il Piccante che c’è in voi, io non ho avuto dubbi: Emanuel non avrà rivali e da solo potrà esprimersi liberamente, regalandoci tonnellate di sensualità.”

Lorella Cuccarini ‘imbarazza’ Emanuel Lo con complimenti hot ad Amici 24: “Esagerata”

Lorella Cuccarini è dunque arrivata alla conclusione della sua lettera per Emanuel Lo, ammettendo di aver sentito lei stessa quel ‘friccicore‘: “Quante donne e uomini ha fatto impazzire con le sue performance, quante volte ha mandato in visibilio il pubblico solo mettendo in luce i suoi addominale scolpiti? Non nascondo, e Giorgia e mio marito Silvio non me ne vorranno, che ballando con lui, un po’ del suo mondo piccante l’ho vissuto da vicino.” Poi ha tenuto a chiarire: “Si parla sempre di arte e di danza, quella vicinanza, quel friccicore…” Spiazzato, Emanuel Lo, dopo l’esibizione del guanto, ha detto: “Non era un po’ troppo la lettera? Sembrava esagerata”.