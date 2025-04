Luca Jurman torna a commentare Amici 24 e ad attaccare Rudy Zerbi. Da diverso tempo, ormai, l’ex professore di Amici reagisce alle esibizioni e alle puntate del talent show sui suoi canali social, spesso lasciandosi andare ad osservazioni taglienti e giudizi piuttosto pungenti. In particolare, il produttore discografico ha espresso più volte le sue perplessità nei confronti di Zerbi, ormai volto storico del programma di Canale 5. A tal proposito, Jurman non ha risparmiato critiche in merito a quanto accaduto nella terza puntata del Serale, dove Rudy ha lanciato un guanto di sfida ad Anna Pettinelli, mettendo a confronto la sua allieva Antonia contro Nicolò in una gara sulla potenza vocale.

L’obiettivo di Zerbi era chiaramente quello di mettere in risalto le doti della sua allieva, e ci è riuscito. Antonia ha infatti convinto i tre giudici – Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – aggiudicandosi il punto e battendo Nicolò. Tuttavia, una gran parte del pubblico social non ha condiviso questa scelta, sostenendo che Nicolò fosse stato nettamente superiore e accusando la giuria di un giudizio non obiettivo. A quanto pare, anche Jurman sembra essere dello stesso parere.

Luca Jurman attacca Rudy Zerbi e Antonia: la stoccata dopo la terza puntata del Serale di Amici 24

Secondo Luca Jurman, Nicolò avrebbe una potenza vocale nettamente superiore rispetto ad Antonia, ma quest’ultima eccellerebbe sull’agilità vocale rispetto al 18enne. Per questo, ha criticato il guanto di sfida proposto da Rudy Zerbi, che invece non si è concentrato sul tratto migliore della voce di Antonia. “Zerbi tu devi fare un corso veloce, devi imparare a non dire ca**ate. Se tu la metti in una posizione comoda, lei non riesce a venire fuori”, ha dichiarato il produttore discografico, rivolgendosi direttamente a Rudy, che è spesso soggetto dei suoi attacchi per il lavoro che svolge come professore ad Amici.

Dopodiché, ha criticato direttamente l’esibizione di Antonia, definendola addirittura ‘imbarazzante‘: “Una roba imbarazzante. Quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Questo non è un reggae… non si sa cos’è. Ma nemmeno una tarantella”. Insomma, Jurman non le ha mandate a dire e ha stroncato apertamente l’allieva di Amici 24. Ovviamente, queste parole hanno attirato una miriade di critiche da parte dei fan di Amici e, soprattutto, dei sostenitori della cantante partenopea.