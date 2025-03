Amici 24, Luk3 finisce nel mirino del web: “Non merita di stare al Serale!”

Dopo la prima manche nella 2a puntata di Amici 24 Serale 2025, a rischio eliminazione è finito Luk3 dopo aver perso il ballottaggio sia con Francesco prima che con SenzaCri. Il giovane cantante diciottenne di Lorella Cuccarini continua a non convincere il web che lo considera troppo acerbo per il Serale e fuori posto in questa fase del programma. Luca Pasquariello questo il nome del cantante all’anagrafe si è esibito prima con una cover di Baila Morena in cui non solo la sua voce non ricordava affatto quella di Zucchero ma anche la base sembrava molto ‘riadattata’ alla sua voce.

In seguito Luk3 ad Amici 24 Serale 2025 ha perso il guanto di sfida contro TrigNO sulle notte di Prisencoisinleciuson di Adriano Celentano ed infine non è riuscito a convincere la giuria con la sua versione di Volevo Essere un duro. Per tutti questi motivi il cantante è finito nel mirino del web. Su X si legge: “È imbarazzante sul palco del Serale” “È il cantante meno pronto del Serale e mi dispiace se alcuni non riescono a scindere la ship.” “”Male, malissimo la sua esibizione di Volevo essere un duro” “Non guardo il talent da anni ma non capisco il perché lui sia al Serale” Pochissimi i commenti in sua difesa.

E non è tutto, perché Luk3 non solo è finito nel mirino del web con molti utenti che sostengono che non sia per nulla pronto per il serale ma addirittura c’è chi sostiene che il cantante sia raccomandato. Infatti nel regolamento del talent la prima manche è eliminatoria e dunque il o la concorrente che perde viene eliminata definitivamente invece oggi non era eliminatoria nonostante si sia solo alla seconda puntata. “Se non ci fosse stato il ‘pongo regolamento’ Luk3 era bello che a casa” “Proprio quando poteva uscire hanno tolto l’eliminazione diretta” “Guarda caso non eliminano direttamente Luk3” “Stranamente la NON eliminazione già dalla seconda puntata quando ci sta al ballottaggio ci sta.” Ovviamente si tratta soltanto di ipotesi e teorie del web.