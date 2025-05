Siamo ormai prossimi alla tanto attesa finale di Amici 24; l’ultimo appuntamento è fissato per il prossimo 18 maggio e, mentre sono da mettere in gioco le ultime carte tra determinazione e talento, c’è un allieva che può già sorridere per una conquista non da poco fatta durante il percorso nel talent. Stiamo parlando di Alessia, in piena corsa per arrivare in fondo, che nel frattempo vanta un fan speciale: Luk3. Il giovane cantante non è riuscito a superare le sfide ostiche del serale e, da casa, ora segue assiduamente i passi da gigante della sua fidanzata non vedendo l’ora di poterla finalmente vivere nella quotidianità e non sotto la lente d’ingrandimento di Amici 24.

Proprio qualche ora fa, come racconta Novella 2000, il giovane cantante e fidanzato di Alessia si è messo in evidenza per un simpatico e al contempo romantico post dedicato proprio alla ballerina in corsa per la vittoria di Amici 24. Già qualche giorno fa Luk3, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva fatto sognare i fan con parole al miele per la fidanzata: “Spero vinca e che una volta fuori potremo continuare a conoscerci… Ci aspetta un’estate insieme!”.

Luk3 e Alessia, l’amore fiorirà dopo Amici 24? Nel frattempo ‘conquista’ i fan con una dedica al miele

Parole non da poco quelle di Luk3 che alterna tifo per Alessia e speranza che quel 18 maggio – finale di Amici 24 – arrivi il prima possibile. Nel frattempo, come anticipato, sui social si è lasciato andare ad un ennesimo gesto romantico che ha ovviamente conquistato i fan della ship nata nel talent di Canale 5. “Anche se sei particolare, non potrei mai lasciarti andare se quando sei con me hai gli occhi così lucidi”. Insomma, siamo forse solo agli albori di un giovane amore ma di certo le premesse promettono bene almeno da parte del cantante. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se una volta lontani dalla luce dei riflettori porteranno avanti le basi sentimentali costruite ad Amici 24. Nel frattempo, il mondo del web è letteralmente in delirio; le fandom non vedono l’ora di seguirli nei loro passi insieme anche una volta ultimata l’esperienza nel talent.