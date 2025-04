Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un Cristiano Malgioglio così sicuro di dire un “no” davanti a Maria De Filippi. Il celebre cantante e giudice di Amici 24 ha deciso di non votare per l’eliminazione di Chiara e Trigno, indeciso su chi eliminare per la bravura dei due talenti (che ricordiamo essere anche una coppia). Ancora non si sa se la sua decisione derivi dal fatto di non voler separare i due fidanzatini conosciutisi e innamoratisi proprio nella scuola di Canale 5, eppure, la sua scelta è stata categorica: “Maria puoi licenziarmi“.

I due allievi sono ormai fidanzati da mesi e la sfida che li ha visti al ballottaggio potrebbe averli messi a dura prova. Ma a quanto pare non solo loro, dato che Malgioglio ha rifiutato di votare sia l’uno che l’altro, scioccato probabilmente per la possibile uscita dal programma dei due talenti. Ma facciamo un passo indietro. Una volta arrivati al ballottaggio, secondo quanto ci svelano le anticipazioni di SuperGuidaTV, Chiara e Trigno hanno dovuto dare il meglio di sé per salvarsi e rimanere nella scuola, una scelta difficilissima che ha sconvolto il pubblico e molti dei giudici anche se Elena D’Amario e Amadeus hanno votato (ancora non si sa l’esito).

“Maria io ti devo dire una cosa” ha detto Cristiano Malgioglio “annuncio che non voto ho bisogno di riflettere“. E ancora: “Sono due talenti straordinari e non me la sento di votare. Se posso cambiare idea tra 15 minuti? No. Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci ma non posso votare. Mi dispiace troppo che uno di questi due talenti così straordinari se ne vada a casa“. Al contrario di quanto si possa pensare, i social sono impazziti dopo che Cristiano Malgioglio ha preso una posizione così netta (finalmente!). Sul web corrono commenti di ogni tipo da parte dei fan di Amici 24 fieri di averlo visto così deciso su una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi. Ancora non si sa chi è stato eliminato tra Chiara e Trigno, ma quel che è certo è che qualsiasi sia il verdetto sarà un duro colpo per tutti.

Tra le ultime ipotesi si parlerebbe anche di un’assenza di eliminazione dell’ultimo serale data l’indecisione del giudice Malgioglio, anche se per adesso nulla è ancora confermato. Certamente, dopo questa presa di posizione incredibile, il cantante ha guadagnato l’appoggio del web: “SIAMO SALVIIIIIIII MALGIOGLIO HA FINALMENTE FATTO UNA COSA LA FAMIGLIA È ANCORA SALVA #Amici24″, si legge tra i commenti su X. “Cristiano MALGIOGLIO giudice meraviglioso!! (ha fatto saltare l’eliminazione tra chiara e trigno)”. Ma sarà davvero così?