Fioretta Mari svela di aver fatto una richiesta particolare a Maria De Filippi: cos'è successo ad Amici 24

Manca poco all’inizio della nuova edizione della nuova edizione di Amici, ma i protagonisti della scorsa stagione continuano ad attirare l’attenzione. Ricordiamo che, lo scorso maggio, Daniele Doria è stato eletto come vincitore assoluto del programma, mentre Trigno è risultato il vincitore della categoria canto. Un trionfo inaspettato il suo, considerando che, inizialmente, il giovane non sembrava convincere molto il pubblico e i professori. Pian piano, però, l’immagine da “cattivo ragazzo” ha lasciato spazio a un lato più tenero grazie alla storia con Chiara Bacci, che ha dato ancora più risalto anche alle sue canzoni.

Ma, oltre alla sua professoressa Anna Pettinelli, c’è qualcun altro che ha visto fin da subito in lui qualcosa di speciale. Di chi si tratta? Di Fioretta Mari, storica ex prof del talent show di Canale 5, quando gli allievi avevano anche recitazione tra le discipline da studiare. Ebbene, guardando il giovane artista da casa, aveva intravisto in lui fascino e carisma sufficienti per sfondare anche nel mondo del cinema, tanto da proporre qualcosa di particolare a Maria.

Ex prof snobbata da Maria De Filippi? Cos’ha rivelato

“L’anno scorso ho scritto a Maria De Filippi perché mi facesse lavorare con Trigno: è bellissimo e, con la giusta formazione, il cinema se lo contenderebbe. Lei non mi ha risposto ma credo che ballerini e cantanti dovrebbero comunque studiare dizione e tecnica recitativa. A giudicare dagli orrori che sento, non credo lo facciano”, ha detto Fioretta. Tuttavia, pare che Maria l’abbia “liquidata”, non replicando alla sua proposta. La recitazione tornerà mai ad avere spazio nella Scuola di Amici? Chissà…