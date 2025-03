All’interno della scuola di Amici 24 non tutti riescono a superare gli ostacoli e a convincere i giudici che devono decidere a chi dare la maglia d’oro del Serale che inizierà a breve su Canale 5 andando a fare la felicità dei fan più irriducibili. Ha vissuto un’esperienza televisiva breve ma intensa, il cantante Mollenbeck, che per la prima volta è stato intervistato da ComingSoon.it in merito a quello che ha vissuto e che si porterà sempre dietro nel cuore.

“Ho vissuto un’altalena di emozioni” ha confessato il cantante uscito dalla scuola di Amici, “e ho lavorato con grandi professionisti. È stata davvero una crescita personale e professionale”. Ora spera di poter vivere di musica e di non essere dimenticato come spesso succede con chi esce dal circuito.

“Voglio vivere di musica perché la musica è stata la mia salvezza” ha confessato Mollenbeck a ComingSoon.it svelando quali sono i suoi piani per il futuro: innanzitutto non vede l’ora di incontrare i suoi fan e di gettarsi anima e corpo nei live e poi di sogni nel cassetto ne ha tanti: vorrebbe duettare con Irama e poi con Post Malone. D’altronde sognare non costa nulla.

Intanto c’è una persona in particolare che avrà sempre la sua riconoscenza: si sta parlando di Lorella Cuccarini che è stata un vero e proprio punto di riferimento perché con la sua empatia e professionalità lo ha subito messo a suo agio spalancandogli di fronte agli occhi un mondo del tutto nuovo e pieno di opportunità. Anche dopo la sua eliminazione da Amici 24 lo ha sempre supportato senza mai dimenticarlo. E le amicizie con gli altri allievi che sognano un giorno di lavorare nel magico mondo dello spettacolo? Ha legato molto con Dandy, Sol, Alessia e Ilan. Ovviamente ci ha tenuto a mandare un grande in bocca al lupo a tutti coloro che devono ancora essere ammessi al serale e a chi lo affronterà con un misto di ansia, eccitazione e intenso fervore.

