Chiara Bacci e Trigno si mostrano di nuovo insieme: come procede la storia d'amore tra gli ex allievi di Amici

Crisi smentita per Chiara Bacci e Trigno. Sono passati diversi mesi da quando è terminata la 24esima edizione di Amici, che ha visto il cantante posizionarsi al secondo posto e vincere la categoria canto. Da allora, entrambi si sono concentrati sulle rispettive carriere, sparendo dai social. Difatti, dopo aver pubblicato alcuni contenuto subito dopo la finale del talent show, i due hanno smesso di apparire insieme sul web, scatenando i rumors di crisi. Non solo, l’ex allievo di Anna Pettinelli aveva anche messo dei like sospetti ad altre ragazze, alimentando ancora di più il gossip.

A quanto pare, però, si trattava solamente di voci non fondate. Difatti, Chiara e Pietro (questo il suo vero nome) sembrano essere più felici e innamorati che mai. Semplicemente, avrebbero scelto di viversi la loro storia d’amore più privatamente, così da non lasciare che i gossip o i commenti possano influenzare la loro serenità. Tuttavia, in questi giorni, hanno fatto un’eccezione in occasione della loro prima vacanza di coppia, che stanno documentando con foto e video romantici e passionali.

Trigno sempre più innamorato di Chiara: dettagli

Recentemente, infatti, Chiara e Trigno sono stati avvistati insieme alla stazione, dove il cantante è stato immortalato mentre l’aspettava con un mazzo di fiori. Una volta incontratisi, poi, i due si sono scambiati abbracci e baci. Da lì, sembra che siano partiti per una vacanza insieme, come mostrato dalle storie pubblicate da lui su Instagram. Pietro ha infatti condiviso prima un video di entrambi in motorino, poi uno scatto che ritrae la fidanzata in costume e, infine, un breve filmato in cui riprende la ballerina mentre sale le scale. Insomma, tra i due ex allievi non sembrerebbe esserci alcuna crisi, bensì appaiono sempre più affiatati e complici.