Amici 24, Nicolò Filippucci innamorato di Francesca Bosco? “In casetta avevo una cotta per una persona”

Si è lasciato andare alle confidenze ed alla confessioni l’ex allievo di Amici 24 di Maria De Filippi, Nicolò Filippucci ospite a Webboh Time su RDS Next. Il giovane cantante ha confessato che nel reality si era preso una cotta per una persona ma non si è sbilanciato oltre e non ha fatto nessun nome anche se, altre sue dichiarazioni ed il suo percorso nella scuola lasciando intendere a chi si riferisca: la ballerina Francesca Bosco.

Incalzato dai conduttori prima ha risposto con un ‘No‘ secco ma poi sorridendo ha lasciato intendere di aver avuto una cotta in persona, chi è la misteriosa crush? “Una cotta in casetta? Ti dico di sì ma penso che…ci sta, dai, ma non ti dirò mai il nome però.” ha ammesso il giovane cantante. A questo punto il gossip è esploso chi era l’allieva in questione? Nicolò Filippucci era innamorato di Francesca Bosco ad Amici 24? In molti sostengono che la sua crush sia proprio la ballerina ex allieva di Deborah Lettieri.

Nicolò Filippucci e le parole per Francesca Bosco dopo Amici 24: “Le voglio un bene dell’anima”

Secondo il portale Webboh ma anche secondo i rumor e le indiscrezioni dei mesi scorsi, la ragazza per cui Nicolò Filippucci si sarebbe preso una cotta ad Amici 24 è Francesca Bosco. I due sono sempre sembrati complici e affiatati, intenti a supportarsi e scherzare insieme, la ballerina però nel corso del suo percorso si è poi innamorata di un altro cantante Jacopo Sol, con il quale sta tutt’ora insieme. Nicolò dopo Amici 24 è rimasto in contatto con altri allievi, ed ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva speso parole piene di stima ed affetto sia per Francesca che per TrigNO. “A Francesca vogli un bene dell’anima” aveva premesso, per poi aggiungere: “Mi ha aiutato a tirare fuori le emozioni, cosa a cui non ero abituato e grazie a lei mi sono sbloccato anche sul palco.” Insomma, Nicolò Filippucci ha preso una cotta per Francesca Bosco?