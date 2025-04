I momenti di difficoltà accadono per tutti soprattutto se si frequenta un programma come Amici 24 dove si balla, si canta, si studia sodo, con la speranza di poter far parte del mondo dello spettacolo a tutti gli effetti: c’è chi ce la fa, chi vede il suo sogno sgretolarsi, chi non riesce a superare le proprie ansie e le proprie paure. Sta preoccupando un po’ Nicolò Filippucci che, nonostante sia arrivando al serale, ha espresso dei pensieri che nulla hanno a che fare con un umore gaio e luminoso.

Durante il daytime di Amici il cantante ha parlato delle sue insicurezze e di come vede il suo futuro: “Mi sento insicuro e pieno di dubbi. Ho paura di sbagliare e spesso non faccio le cose o finisco per pensarci tantissimo”. Anche i suoi colleghi hanno aperto il loro cuore arrivando a descrivere le loro ansie e i loro disagi.

Amici 24, Nicolò Filippucci ammette: “Ho paura del futuro”

“Mi sono sempre sentito come un punto interrogativo” e una delle grandi paure del cantante Nicolò Filippucci riguarda il suo futuro. Una paura che accomuna tantissimi giovani che vengono sfruttati sul lavoro, che non vedono opportunità nel Bel Paese, e che si vedono costretti ad accontentarsi o a fuggire in cerca di lidi che non ledano la dignità umana. Quindi la paura dell’ignoto, paura di fare la cosa sbagliata che non lo porti al futuro che vorrebbe e per cui sta lavorando sodo al fine di raggiungerlo.

Non è la prima volta che il cantante di Amici 24 esprime le sue insicurezze: in una delle puntate scorse ha detto chiaramente di non essere meritevole della finale, andando a sorprendere i suoi colleghi, che invece vorrebbero agguantarla e credono di esserne meritevoli in tutto e per tutto. La fine del loro percorso si sta avvicinando e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore.

