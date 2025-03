Luk3 e Alessia Pecchia tornano insieme ad Amici 24. Alcuni giorni fa, su Canale 5 è andato in onda un daytime che ha spiazzato il pubblico. Finalmente, dopo cinque mesi di attesa e numerose indiscrezioni, il programma ha rivelato che i due allievi hanno vissuto una storia d’amore all’interno della Casetta. Peccato, però, che la verità sia emersa solo dopo la loro rottura e l’improvviso avvicinamento di Luk3 alla nuova allieva, Raffaella. A quanto pare, il cantante aveva deciso di chiudere la relazione con la ballerina per concentrarsi esclusivamente sul suo percorso artistico. Di conseguenza, vedendolo così vicino ad un’altra ragazza, Alessia è andato su tutte le furie.

Uomini e Donne, Cristina finge con Gianmarco? Un dettaglio insinua il dubbio/ C'entra nota ex corteggiatrice

A distanza di una settimana, però, i due sono già tornati insieme. Nell’ultimo daytime, Luk3 si è scusato con la ballerina per averla fatta soffrire, chiarendo di non aver mai provato nulla nei confronti di Raffaella. Alla fine, poi, il cantante l’ha baciata appassionatamente, sancendo ufficialmente il loro ritorno come coppia. La riconciliazione tra di loro ha diviso il pubblico. Da un lato, i loro fan sono stati ovviamente felicissimi, dato che aspettavano da mesi questo momento. Dall’altro, però, c’è chi ha accusato il cantante di aver voluto solo recuperare i “consensi” prima del Serale.

Quando inizia il Serale di Amici su Canale 5?/ Fissata la data di partenza del programma

Luk3 e Alessia Pecchia si baciano ad Amici 24: ma un dettaglio non passa inosservato

Dopo la puntata, poi, c’è stata una domanda che molti spettatori del talent show condotto da Maria De Filippi si sono fatti: perché hanno mostrato solo ora i baci tra Luk3 e Alessia? Da mesi, si sospettava di una possibile frequentazione tra di loro, tanto che sui social era addirittura nato un fandom per sopportali. Nei daytime, però, non era mai emerso nulla sulla loro relazione, tanto che molti consideravano degli illusi coloro che credevano nell’esistenza di questa coppia. Ebbene, pare esserci un motivo molto semplice per il quale la produzione del talent show abbia deciso di far uscire solo ora allo scoperto i due allievi.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 marzo 2025/ Gianmarco frena Francesca, scintille Morena e Margherita

Pochi giorni fa, il cantante ha finalmente compiuto 18 anni. Dato che, prima, era ancora minorenne, molti credono che il programma abbia voluto usare una maggiore cautela, evitando di mostrare i momenti affettuosi tra lui e Alessia. Inoltre, va considerata la differenza d’età tra i due, dato che Alessia ha 23 anni, e la loro relazione sarebbe stata tra una maggiorenne e un minorenne. Ad ogni modo, è importante sottolineare che queste restano solo ipotesi dei fan, e non c’è alcuna conferma che Amici 24 abbia deciso di ‘nascondere’ la loro relazione per questo motivo.