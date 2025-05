Daniele Doria è il vincitore di Amici 24, e così si conclude un lungo percorso che ha visto tantissimi talenti mostrare il meglio di sè, sia nella categoria canto che nel ballo. Fortunatamente, tutti i social sembrano essere d’accordo sul merito di Daniele, festeggiando la sua vittoria con tante frasi di auguri per l’inizio di una nuova carriera. Eppure, in poco tempo è sorta una piccola polemica su un dettaglio sospetto che ha lasciato i fan molto perplessi.

Appena dopo la comparsa del suo nome sullo schermo, Daniele è subito corso per lanciarsi in braccio a TrigNO, segno della loro grande amicizia. Successivamente ha raggiunto Maria De Filippi per alzare la coppa e pronunciare le sue prime parole da vincitore di Amici 24: “Questa vittoria è inaspettata, nulla era scontato e ringrazio ogni singola persona, sono una marea”, nella sua dedica, una menzione speciale anche ad Alessandra Celentano senza la quale, dice lui, non sarebbe stato qui oggi.

Dopo che Maria De Filippi ha chiesto a Daniele Doria di raggiungerla per mostrare la coppa al pubblico, ma il momento dei saluti è apparso piuttosto frettoloso: “Vieni qui che salutiamo tutti. Grazie di averci seguito, buonanotte a tutti voi”, ha detto la conduttrice, mentre nel frattempo si vedeva TrigNO rimasto lontano dal centro del palco dedicandosi ad applaudire al suo collega di Amici 24. “Ma non danno la coppa a Trigno, è uno scherzo?”, “Ma questa dimenticanza? Lui lasciato lì senza il premio“, “E la coppa per TrigNO? Ma che stranezza”, scrivono i fan sui social.

La finale di Amici 24 non ha visto la consegna della coppa a TrigNO e i fan ci sono rimasti molto male, soprattutto dato che negli ultimi anni si è mostrato in televisione anche il momento della premiazione del secondo classificato. Visti i saluti frettolosi di Maria De Filippi, molti hanno pensato che il programma abbia dovuto chiudere per motivi di tempistiche. Infatti, anche il saluto della redazione è stato postato solo in seguito su Witty Tv, così come l’alzata della coppa di TrigNO, foto che si vede anche sui social ufficiali del talent.