Quanti posti ci sono per il serale di Amici 24

Manca solo due puntate alla fine del pomeridiano di Amici 24, il che vuol dire che presto conosceremo la classe ufficiale che vedremo sfidarsi in prima serata. Le maglie oro da assegnare sono, ormai, pochissime: gli allievi, nel totale, sono ad oggi 17, ma i posti al serale 2025 (salvo cambiamenti in extremis) sono soltanto 15. Dieci allievi hanno già ottenuto la maglia oro, in sette, dunque, ne sono ancora privi. Si tratta di: Daniele, Dandy, Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes.

Due tra questi allievi di Amici 24 rimarranno fuori dal serale, ma chi? Due nomi possiamo escluderli quasi con certezza: Daniele e Senza Cri. L’allievo di Alessandra Celentano è in ripresa e, visti i risultati finora ottenuti in tante classifiche e gare, avrà sicuramente una maglia oro, se la ripresa dall’infortunio sarà, ovviamente, completa. Senza Cri ha invece già affrontato un esame per l’accesso al serale ma è stata ‘rimbalzata’ prima da Anna Pettinelli, poi da Rudy Zerbi. Nessuno dei due ha, tuttavia, opposto un ‘no definitivo’, il che rende certo il suo accesso, anche perché Lorella Cuccarini non ha ancora un allievo al serale.

Sette allievi ancora fuori da Amici Serale 2025: chi rischia l’eliminazione

Luk3 e Trigno potrebbero riuscire nell’impresa di superare lo scoglio del ‘no’ di uno dei tre professori – Pettinelli e Zerbi -, ottenendo la maglia del serale. Un accesso per nulla semplice, che potrebbe tuttavia arrivare, alla fine, anche per il fatto che Lorella e Anna hanno soltanto un allievo al serale a dispetto dei tre di Zerbi (che ha fuori dal serale solo Vybes del suo team). Secondo questo ragionamento, a rischiare l’eliminazione sarebbero proprio Vybes, Dandy e Deddè. Se l’allievo di Anna Pettinelli appare, ormai, quasi fuori dai giochi (per Zerbi è un ‘no’ quasi definitivo), Dandy potrebbe invece riuscire a conquistare l’ultima maglia oro. C’è però un ma: questa gioia potrebbe arrivare solo in caso di totale ripresa dall’infortunio. In caso contrario, sarà Vybes ad accedere al serale di Amici 24.