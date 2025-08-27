Amici 24, quanto hanno venduto i cantanti dell'ultima edizione? Dati in calo rispetto al passato: la classifica delle vendite riportata da All Music Italia

Cantanti Amici 24: vendite in calo rispetto alle scorse edizioni

Sono passati poco più di 3 mesi dalla finalissima di Amici 24 che ha coronato vincitore il ballerino Daniele Doria; per la categoria canto, invece, a trionfare su tutti è stato TrigNO che ha battuto la collega Antonia. L’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi (che tornerà in onda da fine settembre con Amici 25) si è tuttavia distinta per alcuni dati piuttosto allarmanti inerenti ai numeri di vendita proprio degli allievi di canto, che non hanno brillato nel corso di questi mesi.

A lanciare il campanello d’allarme è stato il portale All Music Italia che, nelle scorse ore, ha tracciato un bilancio dei dati di vendita dei cantanti di Amici 24 tra dischi fisici e streaming, restituendone un quadro preoccupante. Come riportato, infatti, i 6 dischi dei concorrenti hanno raggiunto in totale circa 25.000 copie sommandoli l’uno all’altro; numeri ben distanti dai fasti del passato.

Il portale sottolinea inoltre che tutti i protagonisti dell’ultima edizione hanno comunque organizzato un instore tour per incontrare i fan e, di conseguenza, per incrementare le vendite dei loro EP. Eppure, nonostante ciò, i dati di vendita si sono confermati al di sotto delle aspettative. Sorprendente anche la classifica dei cantanti, con Luk3 che balza al primo posto in termini di vendite e con Chiamamifaro in ultima posizione; di seguito tutti i dati e le cifre precise.

Quanto hanno venduto i cantanti di Amici 24? Tutti i dati e le cifre

Entrando nel merito dei cantanti di Amici 24 e delle vendite dei loro primi progetti discografici, tra dischi fisici e streaming, al primo posto si piazza a sorpresa Luk3. Il cantante, che non è nemmeno arrivato in finale, si conferma ad oggi il più venduto grazie al suo album Diciotto che ha raccolto oltre 6.600 copie (5.300 fisiche); segue il vincitore della categoria canto TrigNO con A un passo da me, circa 5.500 copie (3.900 fisiche).

In terza posizione troviamo Nicolò Filippucci, che anche lui non raggiunse la finale ma si rivelò amatissimo dal pubblico: con l’album Un’ora di follia ha venduto circa 4.600 copie (3.700 fisiche). Segue Jacopo Sol con Dove finisce il sole, circa 2.900 copie (2.100 fisiche), poi la finalista Antonia sorprendentemente in quinta posizione con Relax, circa 2.900 copie (1.900 fisiche). In penultima posizione troviamo Senza Cri con Tokyo Nite, circa 900 copie (650 fisiche) e fanalino di coda Chiamamifaro con Lost&Found, circa 650 (350 copie fisiche).