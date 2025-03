Rkomi potrebbe sbarcare ad Amici 24. Oggi, domenica 9 marzo, il cantante è stato ospite dell’ultima puntata del pomeridiano, esibendosi con il suo pezzo sanremese “Il ritmo delle cose“. Sebbene il rapper sia arrivato al penultimo posto della classifica generale del Festival di Sanremo 2025, la sua canzone sta avendo un grande successo, diventando una vera e propria hit. A quanto pare, quella di oggi non sarà l’ultima volta in cui lo vedremo in quest’edizione del talent di Canale 5. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, Mirko Manuele Martorana (questo il suo vero nome) potrebbe essere uno dei tre giudici del Serale.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24 e quando inizia il serale/ Data e gli ospiti

“Sarebbe stato contattato per un incontro e per parlare di una sua ipotetica partecipazione al programma”, ha scritto l’esperto di gossip sul suo profilo Instagram. Dunque, il cantante sarebbe in trattative con la produzione di Amici per far parte della giuria del Serale, in partenza da sabato 22 marzo su Canale 5. Nel caso la notizia si rivelasse vera, sarebbe un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi. Rkomi, infatti, è uno degli artisti di maggior successo del panorama musicale italiano attuale.

Amici 24, primi baci tra Alessia e Luk3: perché mostrarli solo ora?/ Ecco il vero motivo

Rkomi giudice ad Amici 24: l’indiscrezione sulla possibile giuria del Serale

La notizia su una possibile partecipazione di Rkomi al Serale di Amici 24 come giudice ha mandato in tilt il web. Gli spettatori, infatti, sarebbero entusiasti di vederlo in questa nuova veste, convinti che farebbe un ottimo lavoro non solo grazie alla sua vasta conoscenza musicale, ma anche per la simpatia e l’ironia dimostrate nell’ultimo periodo. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solamente di un’indiscrezione e che non ci sono ancora conferme a riguardo. Ma, la voce de “Il ritmo delle Cose” non è l’unico nome emerso recentemente per quanto riguarda la giuria del Serale di Amici.

Uomini e Donne, Cristina finge con Gianmarco? Un dettaglio insinua il dubbio/ C'entra nota ex corteggiatrice

A quanto pare, infatti, a giudicare gli allievi saranno nuovi personaggi e non più Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Maria De Filippi starebbe puntando in alto, cercando di portare Amadeus nel programma. Il volto de Il Nove era già stato ospite del pomeridiano alcuni mesi fa e, ora, Maria lo vorrebbe come presenza fissa nel Serale. “Amadeus può essere il suo asso nella manica”, si legge sul Di Più. Infine, il terzo giudice pare essere Ilary Blasi. La conduttrice, già ospite a Tu Si Que Vales e Amici negli ultimi mesi, potrebbe sbarcare al Serale per giudicare le esibizioni dei ragazzi. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se queste voci verranno confermate o meno.