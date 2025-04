Sarah Toscano tifa per Trigno ad Amici 24? Una mossa social della vincitrice della scorsa edizione del talent show sembra indicare proprio di sì. Da alcune settimane, diversi spettatori hanno iniziato ad ironizzare sul fatto che Trigno possa essere “l’erede” di Sarah. Il motivo? Proprio come la 19enne, anche l’allievo di Anna Pettinelli ha cominciato il suo percorso ad Amici in sordina, senza spiccare particolarmente nel pomeridiano. Con l’avvicinarsi del Serale, però, è riuscito a farsi notare sempre di più, diventando uno dei favoriti per la vittoria. Non solo, come Sarah, anche lui sembra essere “abbonato” ai ballottaggi, finendoci quasi a ogni puntata andata in onda fino ad ora.

A tal proposito, proprio nella quinta puntata trasmessa sabato, 19 aprile, Trigno ha dovuto affrontare la sfida finale per l’eliminazione contro Senza Cri. Alla fine, il 23enne l’ha avuta vinta per l’ennesima volta e ad uscire è stata l’allieva di Lorella Cuccarini. Lo scorso anno, anche la Toscano era finita al ballottaggio proprio durante il quinto appuntamento del Serale; un’altra coincidenza notata dai fan e, a quanto apre, anche dalla stessa voce di “Amarcord“.

Sarah Toscano tifa per Trigno ad Amici 24? Il like sospetto

“Forza Trigno lo sai chi c’era a entrambi i ballottaggi della quinta puntata del serale”, ha scritto un utente su X durante la messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici 24, condividendo un video di un vecchia esibizione di Sarah Toscano. Ebbene, questo “parallelismo” non è di certo sfuggito a Sarah, che ha messo mi piace proprio a questo post. Insomma, pare che la cantante stia seguendo con attenzione la nuova edizione del talent show di Canale 5, mostrando una certo apprezzamento per l’allievo della squadra di Anna Pettinelli.

Vale la pena ricordare che, dopo una partenza sottotono, lo scorso anno, Sarah è riuscita a battere tutti e a vincere Amici. Un percorso sorprendente, che l’ha portata fino al palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Amarcord”, accolto con un grande successo. Secondo molti, anche Trigno potrebbe avere lo stesso destino. Difatti, c’è chi è convinto che la vittoria finale se la giocheranno proprio lui e Nicolò. Da non sottovalutare, però, anche la ballerina Alessia Pecchia, che vanta un ampio seguito sui social, e non solo.