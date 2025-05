Scoppia una nuova polemica ad Amici 24. Com’è noto, le puntate del Serale vengono registrate con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda, e questo consente alle cosiddette “talpe” di diffondere in anteprima i dettagli di ciò che accade in studio. Proprio da queste anticipazioni sono recentemente emersi alcuni episodi che hanno fatto infuriare i fan dei concorrenti. In particolare, al centro delle critiche è finito Rudy Zerbi che, stando a quanto riportato, avrebbe rivolto parole dure a Nicolò, arrivando a dirgli che, una volta terminato il programma, non avrà futuro nel mondo della musica.

Insomma, un giudizio tutt’altro che costruttivo e decisamente poco in linea con il ruolo di insegnante che Rudy dovrebbe ricoprire all’interno della trasmissione, soprattutto considerando che Nicolò è un ragazzo di soli 18 anni. A prendere le difese del ragazzo è stato Amadeus, dicendogli che con le scelte giuste troverà la sua strada. Da lì, sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Zerbi, il quale avrebbe persino cancellato i commenti negativi sulla vicenda. A finire nel mirino poi stata poi anche Maria De Filippi che, nel vedere Trigno il lacrime, lo avrebbe invitato a “non fare la femmina“.

Luca Jurman torna ad attaccare Rudy Zerbi e Maria De Filippi: cos’è successo ad Amici 24

Dunque, dopo la diffusione di queste anticipazioni, sul web sono piovute critiche feroci nei confronti sia di Rudy Zerbi che di Maria De Filippi, con molti utenti che hanno ritenuto i loro interventi fuori luogo e inadeugati. A quanto pare, la produzione di Amici 24 si sarebbe accorta della controversia, e per evitare ulteriori polemica, avrebbe deciso di tagliare questi episodi dalle puntate. Nelle ultime puntate andate in onda del talent, infatti, non sono state mostrate né le dure parole di Zerbi contro Nicolò, né il controverso commento di Maria in merito alle lacrime di Trigno.

Una scelta che, invece di placare gli animi, ha alimentato ulteriormente le critiche, attirando anche l’attenzione di un ex professore storico del programma: Luca Jurman. In una delle sue dirette Twitch, Jurman ha attaccato nuovamente il programma, sostenendo che “dovrebbero mettere le cose live, perché la post-produzione oggi maschera troppo“. Da tempo, ormai, il produttore si mostra molto critico nei confronti del talent, in particolare verso Rudy, che ha più volte definito inadatto al ruolo di professore.