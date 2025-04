Amici 24, Chiara Bucci sbotta contro il suo fidanzato TrigNO: “Sei un gran paracu*o”

Ci sono state delle scintille tra Trigno e Chiara ad Amici 24 nel daytime di ieri, mercoledì 16 aprile 2025. I due fidanzatini hanno avuto una lite piuttosto accesa, c’è stato un lungo botta e risposta e non sono mancate delle tensioni. Cos’è successo? Tutto è nato quando la produzione ha chiesto agli allievi di canto di indicare chi sono secondo loro i cantanti meritevoli di arrivare in finale, alcuni cantanti come Senza Cri ed Antonia non hanno esitato ad auto-votarsi mentre altri come TrigNO non si sono auto-candidati.

La scelta di TrigNO di non indicarsi come possibile finalista di Amici 24 Serale 2025 ha fatto perdere la pazienza alla sua fidanzata Chiara. Chiara Bucci è sbottata contro TrigNO (Pietro Bagnadentro): “Se potreste decidere la finale non vi mettereste? Non mettete voi ma mettete altra gente? Per me è una paraculata e parlo per lo più per Pietro (TrigNO). Mi sembra strano che per come sei tu non ti sia messo.” Insomma, l’allieva di Alessandra Celentano non ha nascosto tutto il suo disappunto verso il suo ragazzo per non essersi auto-votato come finalista e non è mancata la replica del cantante.

Scoppia la lite tra Chiara e TrigNO ad Amici 24, la replica del cantante: “Non penso di meritarmi la finale”

Durante il daytime di ieri di Amici 24, allo sfogo di Chiara Bucci è seguita la dura replica di TrigNO, in esterma sintesi il cantante ritiene di non meritarsi la finale di Amici 24 Serale 2025: “Ti ho mai detto che arrivo in finale? Che ci spero, ovvio, ma non ho mai detto di essere certo di arrivarci o di meritarla.” Insomma tra i due non sono mancati tensioni e scintille poi in parte rientrate. Quel che emerge, però, è il fatto che l’avvicinarsi della finale agita tutti gli allievi della scuola ed alcuni, come il cantante di Anna Pettinelli, fanno emergere le loro insicurezze ed inadeguatezza. Chiara e TrigNO riusciranno a chiarirsi?