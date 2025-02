Sono arrivate le anticipazioni di Amici 24 per domenica 23 febbraio. Il programma andrà in onda a partrire dalle ore 14 su Canale 5 come solito. A diffondere alcuni spoiler dalla registrazione di venerdì 21 è stata Superguida Tv che ci svela l’assenza di Senza Cri, Dandy, Daniele e Raffaella. Ben due allievi invece saranno promossi al Serale ricevendo la tanto ambita maglia oro e quindi avranno la possibilità di vincere il talent di Maria De Filippi.

Ma veniamo alla domanda che si stanno facendo tutti: perchè Senza Cri, Dandy, Daniele e Raffaella sono ancora assenti? La prima, secondo le anticipazioni di Amici 24, sarà ancora ammalata e non parteciperà alla puntata per via di un’influenza. Poco tempo fa, Senza Cri non era riuscita ad esibirsi per lo stesso motivo, impossibilitata alla registrazione a causa della febbre. Non solo lei, ma non parteciperanno nemmeno Raffaella, Daniele e Dandy anche se per ora nemmeno le anticipazioni di Amici 24 svelano il perchè della loro assenza. Oltretutto, durante la puntata ci sarà una lite per la maglia di Luke e TrigNO: a scontrarsi saranno Anna Pettinelli e Rudy Zerbi delle classi di canto.

Anticipazioni Amici 24, Senza Cri malata per la seconda volta

Le anticipazioni di Amici 24 parlano chiaro: Senza Cri non sarà presente in puntata dopo essersi presa un’influenza. Per la cantante sarà una durissima batosta perchè anche qualche settimana fa si era ritrovata costretta a non partecipare ad alcune registrazioni per lo stesso motivo. Intanto sappiamo che nella gara di canto ci sarà Elisa come giudice speciale mentre tra gli ospiti Sarah Toscano, Gaia, The Kolors e Elodie, tutti reduci dal Festival di Sanremo 2025. Per quanto riguarda la maglia oro sappiamo che l’allieva che si aggiudicherà il pass al Serale sarà Francesca. La ragazza, dopo il “NO” di Emanuel Lo e della maestra Celentano riuscirà poi a convincere tutti e tre i professori come vuole il regolamento.