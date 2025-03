In vista del Serale, il pomeridiano di Amici 24 ha chiuso i battenti con un’ultima puntata speciale trasmessa domenica 16 marzo 2025 su Canale Cinque. In studio, insieme agli altri compagni ammessi alla fase finale, Senza Cri è scoppiata in lacrime leggendo una lettera scritta a sè stessa in cui ha condiviso le emozioni riguardo al suo percorso nella Scuola più longeva del piccolo schermo. Non appena ha iniziato a leggere la missiva, Cristina Carella si è emozionata ripensando alla sua storia e al cammino che l’ha condotta fino a lì.

Senza Cri scoppia a piangere: “Ecco cosa rappresenta Amici 24 per me”

Per Senza Cri, Amici 24 ha rappresentato un “percorso che non si può spiegare”, un viaggio che rifarebbe altre mille volte. Quel banco con il suo nome è la narrazione di una vita trascorsa a cercare il suo senso che, alla fine ha trovato: “Ho scoperto di esistere veramente quando le persone hanno urlato il mio nome”. La cantante è presente sin dalla prima puntata ed era riuscita a convincere non soltanto Anna Pettinelli, ma anche Lorella Cuccarini. Lungo la sua avventura ci sono stati non pochi confronti con i suoi compagni. Sebbene abbia avuto qualche difficoltà per accedere al Serale di Amici 24, ci è riuscita con sacrificio arrivando nel team formato dalla Cuccarini e da Emanuel Lo.

Serale 2025, Senza Cri a Maria De Filippi: “Non mi nasconderò più”

Con il viso segnato dalle lacrime, Cristina Carella ha continuato la sua riflessione emozionando anche alcuni suoi compagni d’avventura: “Per me, Amici è vivere al sole. Ora che sono al Serale, voglio dare tutto di me”. La Scuola le mancherà una volta che si spegneranno del tutto i riflettori e calerà il sipario sulla ventiquattresima edizione, ma lei sarà pronta a correre verso nuove avventure nel mondo della musica. Maria De Filippi le ha detto: “Cri, quando aspettiamo di nasconderci?”. Immediata la replica, dopo la critica a TrigNO: “Non mi nasconderò più. Oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre”.