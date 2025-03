Duro scontro tra Rudy Zerbi e Senza Cri ad Amici 24. Nel daytime andato in onda lunedì, 3 marzo, è stato mostrato uno sfogo della cantante proprio contro il professore. Nell’ultima puntata del talent, infatti, Rudy ha negato l’accesso al Serale all’allieva, criticando la sua esibizione sulle note di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco. Una decisione piuttosto contestata dagli spettatori del programma, che accusano Zerbi di essere incoerente. Ad ogni modo, subito dopo la registrazione, la giovane non è riuscita a trattenere la rabbia e si è scagliata contro l’insegnante.

“Mi fa arrabbiare l’ignoranza. Io non ho lavorato a vuoto nella mia vita, la maglia me la prendo, però non ho trovato oggettivi i commenti. Non voglio essere presuntuosa, ma è assurdo. Vaffan**lo Rudy Zerbi, la sua soggettività, ma che ca**o dici?”, ha esclamato l’allieva di Lorella Cuccarini. Ovviamente, Zerbi ha avuto modo di vedere questa scena ed è intervenuto, telefonando in Casetta e rimproverando la cantante. In particolare, l’ha accusata di avere due personalità, sottolineando come a volte si mostri insicura e timida, mentre in altre occasioni, come questa, tiri fuori tutta la sua grinta.

Senza Cri smonta Rudy Zerbi: il confronto ad Amici 24

“Sul vaffan**lo ci passo su, ma quando tu che sei la timida Cri, fai queste affermazioni, cerca di vedere che esistono gli altri e cerca di capire le cose meglio. Sei imbranata solo quando vuoi tu! Se tu vuoi insegnare a me, Se tu vuoi insegnare a me, ti ricordo che hai scelto un mestiere che non dipende solo da te”, ha esclamato Rudy Zerbi in collegamento telefonico con la Casetta. Al che, Senza Cri si è scusata con il professore, pur restando ferma sulle sue idee. Il modo in cui la cantante si è confrontata con Rudy è stato molto apprezzato dal pubblico, con molti che l’hanno ritenuta anche più matura e obiettiva di lui.

“Una persona non può essere soltanto una cassetta, io ho tantissime sfaccettature. I ragazzi mi vivono in Casetta, io sono imbranata in delle situazione e sono molto sicura in delle altre. Non credo che mi si deve fare una colpa per questo. Ma io posso essere delusa e dire delle cose a sproposito mentre mi sfogo con me stessa in bagno?”, ha risposto Cristiana (questo il suo vero nome). Il comportamento di Rudy sembra aver stancato molti degli spettatori di Amici 24, soprattutto dopo le polemiche dichiarazioni contro Anna Pettinelli, accusandola di sostenere Trigno solo perché “guidata dall’ormone”.