Anche Senza Cri, concorrente di Amici 24, è messa a confronto con le critiche che riceve dal web. Dopo gli insulti ricevuti da Alessia Pecchia, Maria De Filippi ha affrontato con la cantante il discorso riguardante il confronto con i social, leggendole alcune dei commenti più critici sul suo conto. Sul web accusano Senza Cri di essere “Insopportabile, finta buonista”, e ancora “Perennemente finta stupita”, “Fa finta di cadere dal pero. Falsa modesta e falsa buona, falsa in tutto”, ha letto la conduttrice.

La cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha ammesso che confrontarsi con queste critiche non è affatto facile e che sicuramente feriscono. “Fa male e cambia la faccia. Fa male soprattutto perché vengono dette delle cose che non sento mie e, per come sono, mi interrogo su cosa è successo per arrivare a questo. Però è vero che a volte le persone dicono delle cose solo per il gusto di dirle.” ha spiegato la 23enne.

Senza Cri di Amici 24 risponde alle critiche pesanti del web: “Sono molto diffidente e per questo…”

Senza Cri ha allora spiegato le motivazioni per le quali il pubblico potrebbe avere, dall’esterno, un’impressione distorta di lei: “Io sono molto diffidente e vado molto in protezione, perché ho paura di essere ferita perché sono stata ferita tanto e questo atteggiamento può essere frainteso.” E ha aggiunto: “Poi sono o tutto bianco o tutto nero, e questo anche può essere interpretato male. Sicuramente cercherò di non farmi fermare da questi commenti”. Maria De Filippi le ha fatto notare come, probabilmente, sia proprio questo suo andare in protezione ad influire su una visione differente della realtà, cosa che Senza Cri ha ammesso di voler migliorare.