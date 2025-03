Diretta Serale Amici 24: commento live della prima puntata di oggi 22 marzo 2025

Chi è l’eliminato tra Francesca e Vybes ad Amici 24 Serale 2025? Si è giunti alle battute finali e la ballerina ed il cantante rischiano di essere i secondi ad uscire dopo Asia. Il primo ad esibirsi è Vybes con una canzone che è perfettamente sulle sue corde: Balorda Nostalgia di Olly ed il suo nuovo inedito dal titolo Chiedere aiuto, Francesca prima di esibirsi ammette: “Mi sono emozionata per la mia storia non solo per l’esibizione.”

Dopo l’esibizione la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario ed Amadeus vota e subito dopo Vybes ha voluto ringraziare tutti dicendosi fiero del suo percorso non solo artistico ma soprattutto umano. Francesca e Vybes vanno in casetta dove svelano le loro emozioni e sensazioni. Vybes si dice felice comunque indipendentemente da quale sarà l’esito del ballottaggio anche Francesca si dice fiera del suo percorso anche se non nasconde alcune sue esibizioni avrebbe potuto farle meglio. Maria De Filippi legge il verdetto rimane Francesca è Vibes eliminato Amici 24 Serale 2025 della 1a puntata dopo Asia. (Agg. di Liliana Morreale)

Vibes finisce a rischio eliminazione con Francesca; chi sarà l’eliminato ad Amici 24 Serale 2025?

Si è giunti quasi alla fine di questa prima puntata di Amici 24 Serale 2025 e la terza manche vede contrapporsi di nuovo gli Zerbi-Cele contro i PettiLetti. Si sfiadano Jacopo Sol e Nicolò sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, per Amadeus è stato molto più convincente Nicolò ed anche per Cristiano Malgioglio e dunque il guanto di sfida viene vinto da Nicolò. La seconda sfida vede contrapporsi Nicolò con Trigno contro il ballerino Daniele e vincono TrigNO e Nicolò. La manche la vincono i PettiLetti che decido di mandare in sfida Vybes e i ballerini Alessia e Daniele.

Dopo una coreografia che ha lasciato tutti a bocca aperta sulle note dei Queen la prima a salvarsi è Alessia. “Sono molto emozionata” ha ammesso la ballerina. Vybes invece si è esibito nella sua versione rivisitata de La canzone di Marinella. “Io non so quanto durerà però sono molto felice di essere qua. Il Gabriel di due anni fa non sarebbe neanche riuscito a superare i provini” ha ammesso il cantante ma Maria De Filippi l’ha subito rincuorato: “Piano piano siamo riusciti a superare tante cose.” È il turno poi di Daniele che balla sulle note di Born With a Broken Heart di Damiano David. Alla fine al ballottaggio finale finisce Vybes che rischia l’eliminazione insieme a Francesca. (Agg. di Liliana Morreale)

Francesca Bosco finisce a rischio eliminazione ad Amici 24 Serale 2025: salvi TrigNO e Raffaella

Dopo il guanto di sfida tra le professoresse si passa alla seconda manche che vede contrapporsi le due squadre degli Zerbi-Cele e PettiLetti, la prima sfida vede contrapporsi Nicolò e Vybes con la vittoria di quest’ultimo. C’è stato po’ un acceso scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri per il guanto di sfida alla sbarra. “Quello che a me da fastidio è che tu vuoi far passare Francesca come una ballerina mediocre quando lei mediocre non lo è.” Il guanto di sfida tra Chiara e Francesca sulle punte vede le due ballerine confrontarsi su un esibizione di danza classica alla sbarra. Ovviamente Chiara è tecnicamente migliore in quanto rasenta la perfezione ma Francesca se la cava benissimo ed infatti incassa gli elogi di Elena D’Amario ma vince Chiara.

La manche continua con la sfida tra TrigNO con il suo inedito e Chiamamifaro (Angelica Gori) che invece porta la cover di Lady Gaga Million Reasons per tutti i giudici merita la vittoria Chiamamifaro e dunque anche la seconda manche viene vinta da Zerbi e Celentano che mandano in sfida TrigNO che canta 16 marzo di Achille Lauro, Francesca che balla sulle note di Balorda Nostalgia di Olly e Raffaella che si esibisce sulle note di Mon Amour di Annalisa della squadra di PettiLetti. Il primo a salvarsi è Trigno mentre dopo la sfida a colpi di danza delle due ballerine al ballottaggio finale finisce Francesca Bosco che quindi è a rischio eliminazione. (Agg. di Liliana Morreale)

Guanto di sfida tra Prof, Lorella Cuccarini incanta: Anna Pettinelli scatenata

Dopo l’eliminazione di Asia Del Figlio che ha scatenato le ire sul web, si passa al guanto di sfida tra i professori che si è ispirato alle icone femminili. Scendono in posta Lorella Cuccarini nei panni di Jennifer Lopez ed il confronto regge eccome perché se si considera che ha sessant’anni, come lei stessa dichiarato, ha ballato egregiamente tanto che Elena D’Amario ha dato a lei il punto definendola una Dea. Alessandra Celentano si esibisce nei panni di Marilyn Monroe.

Si passa poi ad Anna Pettinelli che è la vera e propria star della serata, non è chiaro se in senso positivo e negativo. La professoressa e speaker radiofonica si è esibita nei panni di Lady Gaga ed ha incendiato lo studio. Senza freni e senza remore ha catalizzato l’attenzione tra movenze sexy e prese complicate e difficili. E l’ovazione è tutta per lei. Nonostante gli applausi dello studio la vittoria va a Lorella Cuccarini. Novità di quest’anno, tuttavia, è che i professori non possono esibirsi entrambi ma solo uno per squadra ed ecco perché si sono esibiti solo loro tre. (Agg. di Liliana Morreale)

Asia Del Figli eliminata al Serale di Amici 24: scoppia la polemica con Luk3

Si parte con la prima sfida che vede contrapporsi le squadre degli Zerbi-Cele da una parte e i CuccaLo dall’altro. I primi sfidarsi sono il ballerino Francesco, il cui insegnante è Emmanuel Lo contro Jacopo Sol, allievo di Rudy Zerbi. Il primo balla sulle note del Ballo di San Vito di mentre il secondo canta l’iconico brano di Joe Cocker a convincere la giuria ed aggiudicarsi la vittoria è il ballerino. La seconda sfida vede contrapporsi il cantante Luk3 con Bud Banny e la ballerina Alessia, allieva della Celentano che balla la Samba sulle note de La Tortura di Shakira. Durante la sfida c’è uno scambio di complimenti tra Lorella Cuccarini ed Amadeus con la prima che non nasconde il suo entusiasmo per avere in giuria il conduttore. Ed a vincere è quest’ultima.

Si passa alla terza sfida che è un guanto di sfida tra Antonia e SenzaCri dopo uno scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la prima infatti ha difeso a spada tratta la sua allieva Senza Crisi. Si passa alla sfida, SenzaCri e Antonia portano I Will Always Love You di Whitney Houston e Bang Bang di Jessi J entusiasta della performance della prima è la sua maestra Lorella. Vince Antonia. Terminate le sfide la prima manche è vinta dagli Zerbi-Cele e persa dai CuccaLo, finiscono al ballottaggio Asia, Francesco e Luk3, si salva per primo Francesco e vanno al ballottaggio LUk3, che emoziona con Meraviglioso Amore Mio di Arisa ed Asia che invece balla sulle note de La Noia di Angelina Mango, vince il primo perde la secondo e dunque la prima eliminata da Amici 24 è Asia. Sui social, tuttavia, non mancano le polemiche: “Luk3 ancora dentro? Distrugge le canzoni con l’autotune.” si legge su X (Agg. di Liliana Morreale)

Giuria Amici 24: presentazioni ufficiali di Cristiano Malgioglio, Amadeus e Elena D’Amario

È appena iniziata la prima puntata di Amici 24 ed a dare il via alla sfida sono la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. In settimana, infatti, durante il daytime vi era stata una speciale ‘gara’ tra insegnanti per scoprire chi avrebbe iniziato le sfide ed hanno vinto gli ZerbiCele. A loro dunque l’onore e l’onere di scegliere contro chi sfidarsi contro i CuccaLo.

C’è grande attesa per questa nuova edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Protagonisti assoluti saranno gli allievi di canto e di danza che puntata dopo puntata sfida dopo sfida cercheranno di aggiudicarsi la vittoria finale. Novità, però, riguardano anche i giurati, accanto al veterano Cristiano Malgioglio, infatti, dovranno giudicare le performance dei ragazzi anche Amadeus, conduttore che non ha bisogno di presentazioni ed Elena D’Amario ex allieva di Amici di Maria De Filippi che per anni è stata presenza fissa nel cast dei ballerini professionisti: Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario sono la giuria di Amici 24. (Agg. di Liliana Morreale)

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi aprono la sfida del Serale di Amici di Maria De Filippi

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del serale di Amici 24, che questa sera parte con una grande novità. Non saranno i tre giudici – Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario – a scegliere quale squadra sarà la prima a scendere in campo per la prima sfida, attraverso la scelta casuale di una busta, bensì una nuova regola: quella del boccino d’oro.

Un bonus scelto in settimana, attraverso una sfida extra dei concorrenti in gara, con due componenti per ogni squadra. Dal daytime andato in onda venerdì su Canale 5 sappiamo che a vincere è stata la squadra di Zerbi e Celentano, il che darà a loro la possibilità di scegliere chi sfidare e, soprattutto, scegliere le prove da esibire sul palco. Un vantaggio, com’è noto, molto importante per le squadre di Amici. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 24, anticipazioni primo serale su Canale 5: chi sono i tre giudici

Oggi 22 marzo 2025 ha ufficialmente il via il serale di Amici 24. Sedici concorrenti sono arrivati a conquistare un posto nell’ambitissima fase finale del talent di Canale 5, come sempre condotto da Maria De Filippi che, quest’anno, ha al suo fianco una giuria quasi del tutto rinnovata. Si è ipotizzato a lungo sui nuovi nomi dei giudici del serale di Amici, e l’unica conferma è quella di Cristiano Malgioglio.

Al suo fianco due apprezzate new entry di Amici 2025: Amadeus e Elena D’Amario. Il primo, oltre ad essere un noto conduttore, è un vero esperto di musica, che per anni ha lavorato in radio ed è stato anche direttore artistico del Festival di Sanremo. La seconda è una ballerina ormai di fama internazionale, nata proprio ad Amici, dove lavora da anni come coreografa.

Le squadre che si sfidano nel primo serale di Amici 24: due concorrenti saranno eliminati

Amadeus, Elena D’Amario e Malgioglio giudicheranno le performance delle agguerrite squadre in gara ad Amici 24 Serale 2025 nelle tre manche previste. I team in questione sono quelle di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, composto da: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes, Alessia, Daniele e Chiara; il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, composto da: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco; e il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, composto da: Trigno, Nicolò, Francesca e Raffaella.

Non uno ma ben due dei concorrenti del serale di Amici 24 saranno eliminati nella prima puntata. Il funzionamento è sempre lo stesso: un primo eliminato sarà decretato alla fine della prima manche, nella squadra che avrà perso. Il secondo eliminato sarà uno dei due ragazzi che sono finiti in ballottaggio nella seconda e terza manche. Sarà la giuria a decidere chi dei due dovrà abbandonare definitivamente il serale di Amici 2025, esito che verrà annunciato in casetta da Maria De Filippi. (Se vuoi scoprire in anteprima chi sarà eliminato, clicca qui)

Amici 24 Serale 2025: gli ospiti e come seguire la prima puntata in diretta streaming

Non mancheranno ospiti nel corso della prima puntata del serale di Amici 24. Alessandro Siani è l’ospite comico della serata, mentre Gazelle quello musicale. In studio arriverà anche Sabrina Ferilli a presentare il suo nuovo film. E, ovviamente, ci sarà nuovamente il guanto di sfida tra prof: quale team si aggiudicherà la vittoria nella prima puntata?

Ricordiamo che Amici 2025, nella sua prima puntata, può essere seguito in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity. Dal giorno successivo, la puntata del serale sarà disponibile anche in demand sullo stesso sito.