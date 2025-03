Oggi 29 marzo va in onda la seconda puntata di Amici 24 Serale 2025, durante la quale le tre squadre torneranno a sfidarsi al centro dello studio di Canale 5. Maria De Filippi conduce questo secondo appuntamento che, a differenza del primo, vedrà una sola eliminazione, che sarà decretata alla fine della puntata dopo una sfida tra i tre allievi finiti al ballottaggio in ogni manche.

Al momento, i concorrenti di Amici 24 rimasti in gara sono: Jacopo Sol, Antonia, Chiamamifaro, Alessia, Daniele e Chiara per la squadra di Zerbi e Celentano; Trigno, Nicolò, Raffaella e Francesca per la squadra di Pettinelli e Lettieri; Senza Cri, Luk3 e Francesco per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. I tre team si sfideranno per un totale di tre manche e i tre concorrenti finiti in eliminazione, secondo la votazione della giuria, si sfideranno sul finale. Uno di loro sarà immediatamente salvato, gli altri due torneranno ad esibirsi per poi scoprire chi tra loro è l’eliminato della puntata. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

Amici 24 Serale 2025, anticipazioni seconda puntata: chi sono gli ospiti

Prontissima a dire la sua sulle sfide anche la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, che ha destato commenti positivi da parte del pubblico di Amici 24. Il trio piace e funziona, e in questa seconda puntata sarà ancor più prodiga di complimenti e consigli per i ragazzi in gara. Nella prima puntata c’è stato anche qualche attacco, lanciato soprattutto dalla maestra Alessandra Celentano ad alcuni giurati con i quali si è detta in disaccordo.

Non mancheranno ospiti nel corso del secondo serale di Amici 24. Maria De Filippi, per lo spazio musicale del finale di puntata, ospita Tananai, che canterà il suo ultimo singolo. Per quello comico, invece, torna in studio Barbara Foria, che presenta al pubblico un nuovo monologo.

Nuovo guanto di sfida e come seguire il secondo serale di Amici 24 in diretta streaming

La seconda puntata di Amici 24 Serale 2025 regalerà al pubblico anche un altro guanto di sfida tra professori. Stando alle anticipazioni, questa volta a sfidarsi saranno Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, quest’ultima accompagnata dalla vera rivelazione di quest’anno: Anna Pettinelli. I tre team si sfideranno sul tema della ‘sensualità’, e lasceranno il pubblico senza parole.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2025 può essere seguita in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity. Dal giorno successivo, la puntata del serale sarà disponibile anche in demand sullo stesso sito.